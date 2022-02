Netflix : les nouvelles séries et les films à ne pas manquer en février 2022

Pour attaquer février, les amateurs de séries et films ne vont plus savoir où donner de la tête. Pas de retour de séries à succès, mais quelques perles à découvrir pour les plus curieux, comme une série inédite tirée de l'univers de "Vikings", l'adaptation du jeu vidéo "Cuphead" ou encore un documentaire sur Kanye West.

Avec le mois de février qui commence, vous allez pouvoir faire la liste des nouveautés à ne pas manquer sur Netflix. Une fois encore la liste des ajouts de films et séries au catalogue est dense. Alors, nous avons repéré pour vous quelques petites perles que nous vous recommandons. Humour, originalité ou immanquables : il y en a pour tous les goûts.

Les sorties séries sur Netflix en février 2022

Le Cuphead Show

Après League of Legends et la série Arcane ou encore Dota le mois dernier, un nouveau jeu vidéo fait son apparition en programme original. Si vous avez pesté devant le jeu et sa difficulté malgré son look old school, vous ne pourrez que valider la série adaptée qui arrive. Le Cuphead Show met en scène Cuphead l’impulsif et son acolyte plus prudent Mugman. Ils embarquent sur les îles Inkwells pour des aventures riches en rebondissements, avec des personnages bien connus de l’univers vidéoludique du titre. Un dessin animé à l’esprit nostalgique à découvrir dès le 18 février.

Vikings : Valhalla

Netflix s’offre un spin-of de la série à succès Vikings. Propulsé 100 ans plus tard, Vikings : Valhalla narre les aventures de Leif Eriksson, sa sœur l’impétueuse Freydis Eriksdotter et le prince nordique Harald Sugurdsson. Trois destins unis pour échapper à la colère du roi d’Angleterre qui a décidé de tous les éliminer. Ils devront lutter pour leur survie et se venger. Embarquement à bord des drakkars dès le 25 février.

Inventing Anna

L’histoire d’une arnaque. Durant des années, une jeune femme s’est fait passer pour une riche héritière allemande auprès du gotha de New York, vivant la belle vie. Jusqu’à ce qu’une journaliste commence à enquêter sur cette troublante femme d’affaires.

Murderville

Un concept de série intrigant, entre la véritable fiction et l’improvisation totale. Car dans ce programme, Terry Seattle (Will Arnett vu dans Arrested Development ou encore derrière BoJack Horseman) doit enquêter sur des meurtres. Tout irait bien si la série n’était pas catégorisée « comédie ». Car ici, le ressort comique et l’intrigue tiennent au second rôle, un comédien ou une personnalité invitée à jouer dans le programme… sans connaître le scénario à l’avance ! L’invité(e) doit alors jouer les assistants de l’inspecteur et démasquer le meurtrier. On retrouvera ainsi Sharon Stone ou encore l’animateur de télévision Conan O’Brien, Kumail Nanjiani (Les Éternels) et Ken Jeong (Very Bad Trip, The Community). Lequel sera aussi bon comédien qu’enquêteur ? Réponse dès le 3 février.

1er février : The Walkind Dead (saison 10, épisodes 17-22) Gabby et la maison magique (saison 4) The Apprentice : One Championship Edition Comment élever un super-héros (saison 2)

2 février : Sombre désir (saison 2)

Sombre désir (saison 2) 3 février : Murderville Ola cherche sa voie Kid Cosmic (saison 3)

4 février : A l’ombre des magnolias (saison 2)

A l’ombre des magnolias (saison 2) 8 février : Love is Blind : Japon (télé-réalité, 5 épisodes, puis plusieurs chaque semaine)

Love is Blind : Japon (télé-réalité, 5 épisodes, puis plusieurs chaque semaine) 9 février : Only Jokes Allowed Qui a une idée en or ? Désenchantée (Partie 4)

10 février : Jusqu’à ce que la vie nous sépare

Jusqu’à ce que la vie nous sépare 11 février : Inventing Anna Toy Boy (saison 2) Love is Blind (saison 2 — Télé-réalité, 5 épisodes, puis plusieurs chaque semaine)

14 février : La vie en rond

La vie en rond 15 février : Ridley Jones : La protectrice du musée (saison 3)

Ridley Jones : La protectrice du musée (saison 3) 16 février : Swap Shop : La radio des bonnes affaires (saison 2)

Swap Shop : La radio des bonnes affaires (saison 2) 17 février : Le jeune Wallander : l’ombre du crime

Le jeune Wallander : l’ombre du crime 18 février : Le Cuphead Show Qui ment ? (saison 1) Space Force (saison 2)

22 février : Chapardeur !

Chapardeur ! 25 février : Deux fois 15 ans Vikings : Valhalla



Les sorties films et documentaires sur Netflix en février 2022

Big Bug

Le made in France a la cote sur Netflix. Jean-Pierre Jeunet (Amélie Poulain, Delicatessen, Alien la ressurection, etc.) offre à la plateforme un film inédit avec un casting de choix : Stéphane de Groodt, Elsa Zylberstein, Isabelle Nanty ou encore Alban Lenoir se retrouvent dans cette comédie de science-fiction où des robots maléfiques se rebellent et séquestrent les habitants. Androïdes, drones de sécurité, caméra de surveillance… c’est le choc technologique quand les robots assistants du quotidien organisent la révolte.

Sans répit

Un flic corrompu a tout fait pour couvrir un accident qui a causé la mort. Mais il est rattrapé par son passé quand un témoin commence à vouloir le faire chanter. Franck Gastambide incarne un détective ripou face à Simon Abkarian et Michaël Abiteboul. Enquête en cours dès le 25 février.

Jeen-Yuhs : la trilogie Kanye West

Un portrait intime du chanteur, filmé durant plus de 20 ans, qui permet de comprendre le parcours d’un artiste à part de ses débuts comme rapper jusqu’à devenir une superstar. Un documentaire en trois parties dès le 16 février.

L’arnaqueur de Tinder

Le célèbre réseau social de rencontres n’est pas exempt de tous reproches. Même s’il tente de sécuriser les matches et d’inciter à signaler le moindre comportement nuisible, il ne peut rien contre certains arnaqueurs. Et l’un d’eux a réussi à se faire passer pour un riche magnat, à courtiser des femmes avant de leur dérober des millions de dollars. À débusquer dès le 2 février.

1er février : Anne Frank, ma meilleure amie Tchao Pantin Le Vieil homme et l’enfant Manon des Sources Jean de Florette Uranus Germinal Ensemble, c’est tout Jackass 3.5 – Le film non censuré Sorry to bother you Ninja Turtles 1 & 2 Crazy, Stupid, Love Braquage à l’italienne

2 février : L’Arnaqueur de Tinder (doc) Carnivore (saison 10, partie 2 — doc)

4 février : À travers ma fenêtre Looop Lapeta : La Boucle infernale

8 février : L’Enfant du mois de Kamiari

L’Enfant du mois de Kamiari 9 février : The Privilege Catching Killers (saison 2 — doc)

10 février : Into the Wind

Into the Wind 11 février : L’Amour en laisse Love Tactics Tall Girl 2 Big Bug

12 février : Dragon 3 : Le Monde caché

Dragon 3 : Le Monde caché 16 février : Jeen-Yuhs : la trilogie Kanye West (doc — 1 épisode par semaine) L’été à Cielo Grande

17 février : Pardonnez-nous nos offenses Erax Heart Shot Vengeance aux poings

18 février : Massacre à la tronçonneuse Downfall : L’Affaire Boeing (doc)

19 février : The Equalizer 2

The Equalizer 2 20 février : Le Chant du loup Ne me tue pas

22 février : Bubba Wallace : Pilote du changement (doc)

Bubba Wallace : Pilote du changement (doc) 23 février : UFO

UFO 24 février : Le Monde de Karma en musique (doc)

Le Monde de Karma en musique (doc) 25 février : Madea, retour en fanfare Sans répit

28 février : Ma vie merveilleuse

Les films et séries qui quittent Netflix en février 2022

4 février : Jupiter : Le destin de l’univers Willy T. Ribbs : La course pour la liberté Mercenaire

5 février : The Third Charm

The Third Charm 7 février : Le Transporteur Le Transporteur : Héritage Le Transporteur 2 Le Transporteur 3

9 février : Le temps d’un automne Hitler, une carrière

11 février : Homeland

Homeland 12 février : Pretville

Pretville 13 février : Liefling King Cobra Beauté cachée Betty Born to be free Chouchou Herbert L’enfer La cérémonie La fleur du mal La terre à plat Lego Batman, le film Madame Bovary Merci le chocolat Miss FBI : divinement armée Rien ne va plus Une affaire de femmes

15 février : American Pie 2 Battleship Jurassic Park 1 Jurassic Park 3 Jurassic Park World My Little Pony : Les amies, c’est magique

16 février : Love for Ten – Generation of Youth

Love for Ten – Generation of Youth 18 février : Jack Reacher

Jack Reacher 20 février : Boundaries

Boundaries 21 février : Instinct de survie Alpha True Grit

28 février : Bleach Julius Jr. Inspecteur Gadget Les mini-aventures des Sylvanians Loo Loo Kids : Johnny & Friends Musical Adventure Saimdang, Memoir of Colors



