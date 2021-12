Netflix lance Tudum, le nouveau site qui montre les coulisses de vos séries et films préférés

Après avoir lancé son mini-site pour publier chaque semaine les classements des séries et films les plus populaires à travers le monde, Netflix lance Tudum, le site sur les coulisses des contenus du service de streaming, avec son lot d’anecdotes, mais aussi de conseils.

Netflix aime ses abonnés et ne veut pas les laisser filer. Alors pour cela, le service de streaming vidéo ne cesse de leur proposer des contenus pleins de nouveautés et d’inédits chaque mois, un nouvel espace Netflix Jeux et des fonctions pour les fidéliser et éviter qu’ils aient envie d’aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte comme « Lancer un titre ».

Pour qu’ils aient envie de consommer du contenu et le faire connaître, ce fut dernièrement la possibilité donnée de créer de courts clips humoristiques à partager sur leurs séries ou films préférés ou encore la chaîne Direct pour faire comme la TV linéaire. Pour titiller leur curiosité, le lancement de Top 10, un site pour connaître les contenus les plus populaires dans le monde et trouver des idées de programmes à regarder. Et une nouvelle idée a germé : un site sur les coulisses des contenus.

Un site pour les fans de Netflix

À l’automne, Netflix avait organisé son tout premier événement pour les fans intitulés « Tudum », en hommage au fameux jingle d’introduction des contenus originaux. Voici venir Tudum, le site officiel. Netflix l’a voulu pour « livrer des détails inédits sur les histoires qui vous font vibrer. »

D’inspiration clairement pop culture, le site veut proposer les dernières informations sur les séries maison (et les films aussi), des infos pertinentes pour en apprendre davantage sur les histoires, les acteurs, les anecdotes de création et de tournage. Mais il sera aussi question de distiller des idées et astuces autour des séries préférées pour retrouver par exemple une playlist marquante, savoir où dégoter la tenue de tel ou tel personnage, comment créer une recette ou un objet issus d’un contenu phare.

Des informations aussi en fonction de vos goûts

Pour le moment, le site n’est disponible qu’en anglais et propose notamment un focus sur La Casa de Papel, quelques explications sur la nouvelle saison à venir de The Witcher —dont la créatrice nous a dévoilé quelques éléments de conception— et sur l’apprentissage de l’épée par Henry Cavill par exemple, ou encore tout savoir du Paris aperçu dans Emily in Paris qui signe également son retour. Il est également possible de visionner des vidéos inédites, d’avoir des recommandations sur votre type de programmes préférés, etc.

L’affichage du site et ses contenus sont également adaptés à vos goûts. Vous vous identifiez et les informations mises en avant le seront aussi en fonction de recommandations faites pour vous. Mais c’est également l’occasion de découvrir ce qui intéresse les fans de Netflix qui viennent faire un tour sur Tudum avec une partie sur les séries et films les plus populaires du moment.

Une fois encore, Netflix trouve le moyen de faire la promotion de ses programmes de manière ludique et informative, tout en conservant la personnalisation du contenu qui fait sa force. Un nouveau site sur mesure pour être sûr que le spectateur reste face à son (ses) écran(s), et toujours sur Netflix.

