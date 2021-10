Avec « Lancer un titre », Netflix a toujours un programme pour vous

À l'essai pour quelques privilégiés depuis plusieurs mois, la fonction "Lancer un titre" de lecture aléatoire est enfin déployé sur Netflix pour les utilisateurs sur Android. Fini le stress de ne pas savoir quoi regarder.

Il fait moche, vous n’avez pas envie de faire autre chose que de vous poser sur votre canapé ou dans votre lit pour regarder une série. Et soudainement, le doute vous assaille : « J’ai fini La Casa de Papel et tout binge-watcher House of Cards pour la 50e fois. Que vais-je bien pouvoir regarder ? »

Se retrouver face à Netflix sans savoir quoi regarder, c’est un peu comme être dans la peau d’un écrivain face à une page blanche. L’angoisse… OK, c’est un peu exagéré et, sur Frandroid, on a aussi quelques suggestions de séries et films à ne pas manquer sur Netflix chaque mois pour vous. Le service de streaming a trouvé une solution pour vous garder et éviter que vous alliez regarder sur Disney+ ou Amazon Prime Video s’il y a mieux (oui, on a aussi des conseils pour vous sur ces plateformes-là).

Avoir toujours quelque chose à regarder sur Netflix

En test depuis plusieurs mois pour quelques élus, la fonction « Lancer un titre » est déployée pour tous les utilisateurs sous Android à travers le monde. Si vous utilisez l’application Netflix sous iOS, il faudra encore patienter.

Netflix déploie « Lancer un titre » sur Android // Source : Frandroid Netflix ne veut pas vous laisser sans contenu à lire // Source : Frandroid

Cette petite fonction est une sorte de mode de lecture aléatoire afin de vous trouver quelque chose à regarder. Positionné en bas à droite de l’écran, il suffit de cliquer dessus pour lancer un contenu qui devrait vous plaire, à en croire les algorithmes de Netflix basés sur vos visionnages précédents. Il pourra alors s’agir d’un film, un épisode de série, un documentaire ou autre, que vous ayez déjà vu ou non.

Pour y accéder, il y a donc le bouton sur la page d’accueil. Mais vous pouvez aussi y accéder depuis la sélection des profils si vous avez plusieurs utilisateurs sur un même compte, dans le menu de gauche de navigation ou plus bas en scrollant la page d’accueil Netflix vers le bas, au milieu des contenus.

Selon le site TechCrunch, la fonction Text-to-Speech (texte vers voix) fonctionne également avec des lecteurs d’écran.

« Lancer un titre » est en cours de déploiement sur les appareils Android. Il n’est pas disponible sur la version desktop. La fonction sera testée dans les prochains mois sur iOS.

Netflix veut vous garder le plus longtemps possible

Netflix multiplie les moyens de vous faire rester, même si vous ne savez pas quoi regarder. Et alors qu’on parle d’augmentation des tarifs, il vaut mieux savoir justifier l’attrait. Car les suggestions de vos amis ou bien les recommandations (ce fameux chiffre sous un contenu qui ne veut pas juger de la qualité du programme, mais de son taux de « compatibilité » avec vos goûts) ne sont plus des critères essentiels pour vous garder face à la multiplication et à la puissance de l’offre concurrente. Il faut de l’attachement.

Cela passe par le lancement de l’onglet Direct, ce format façon chaîne traditionnelle en ligne qui propose des contenus du catalogue qui s’enchaînent comme sur un programme TV. Cela s’ajoute à la publication des Top 10 pour vous donner des idées de programmes à regarder que vous auriez peut-être ratés. Netflix a également initié le « Téléchargements pour vous », une fonction qui consiste à anticiper automatiquement le téléchargement de contenus qui pourraient vous plaire, ajouté de la qualité audio et même bientôt des jeux vidéo au sein de son application.

Et les enfants n’ont pas été oubliés avec des recommandations de programmes, mais aussi de réglages et des conseils pour les parents.

Vous allez aussi rigoler sur Android

La fonction « Pour rire », initialement testée exclusivement sur iPhone, est désormais disponible aussi sur Android. Il s’agit de courts clips humoristiques tirés des catalogues de Netflix. Le but ? Vous offrir un moment drôle express par l’intermédiaire d’extraits de films, séries, one-man-show, programmes courts, etc.

« Pour rire » est disponible sur iOS et Android // Source : Frandroid – Netflix « Pour rire » sur Netflix // Source : Frandroid – Netflix

Cela se présente sous la forme d’un flux d’extraits sélectionnés. Mais vous pouvez ajouter des séquences de votre choix et créer votre propre liste de contenus à partager.