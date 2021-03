Netflix veut faire marrer les utilisateurs d’iPhone

Pour vous détendre, Netflix lance « Pour Rire », une nouvelle fonction sur iPhone sous forme de clips humoristiques tirés des contenus du catalogue.

La période n’étant pas toujours propice à la bonne humeur, les moments drôles se faisant rares, Netflix veut vous aider à passer un bon moment. Et pour cela, le service de streaming vidéo a trouvé une parade à portée de main.

Le géant américain du secteur a dévoilé Pour Rire (Fast Laughs en anglais). Son but ? Vous offrir une bonne tranche de rire express. Il faut dire que le catalogue regorge de films, séries, programmes courts et spectacles humoristiques. Mais encore faut-il trouver le temps de se poser pour regarder.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Rires en continu

Pour Rire va proposer plein d’extraits amusants tirés des différents contenus. Cela se présentera sous la forme d’un nouveau flux de clips vidéo qui s’enchaînent. Rires continus en fil conducteur…

Une sélection proposée pour se détendre, mais que chaque utilisateur peut enrichir. La fonction permet d’ajouter cette séquence de Kimmi Schmidt qui vous a tant fait rire, la bonne blague de Kevin Hart ou bien ce quiproquo dans Retour vers le Futur II que vous vous repassez en boucle à chaque visionnage. Car chacun pourra aussi créer sa propre liste de contenus, avec ceux du flux à sélectionner.

Un humour à partager avec ses amis

Et pour rire tous ensemble, les contenus peuvent être partagés sur WhatsApp, Instagram, Twitter ou Snapchat avec ses amis. Netflix offre là à ses abonnés une possibilité que le service a prise pour habitude sur son compte Twitter notamment et qui rencontre un franc succès.

Une aubaine aussi pour faire mieux connaître son catalogue en autorisant le partage de clips et de séquences drôles. Une fonction qui fait aussi le succès de Twitch et ses clips de streamers partagés sur les réseaux sociaux, mais choisis par les followers, et qui conduisent à faire le buzz parfois.

Il n’y aura visiblement aucune restriction sur les contenus qui peuvent être découpés. On ne sait cependant pas le temps que pourront faire les séquences du flux ou celles que vous voulez découper et ajouter. Une seule chose est sûre : la fonction est en cours de déploiement pour les utilisateurs d’iPhone dans certains pays, à la condition que leur compte soit en langue anglaise (version des contenus diffusés pour le moment).

Ceux sur Android, qui ont eu la fonction minuteur en premier, devront encore patienter un peu. Et ce n’est pas une blague…