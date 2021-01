Netflix teste une fonction minuteur sur Android : plusieurs usages se dégagent

Plusieurs utilisateurs Netflix testent actuellement une nouvelle fonctionnalité « minuteur », qui permet de configurer un temps de visionnage avant que l’application ne se ferme d’elle-même.

Netflix est aux petits soins pour ses utilisateurs Android, et ne cesse de tester et déployer de nouvelles fonctionnalités sur les smartphones embarquant l’OS mobile de Google. En décembre 2020 par exemple, la plateforme s’essayait à la lecture audio en arrière-plan, lorsque la qualité audio de ses contenus Android a pris du galon fin janvier.

Pour aller plus loin

Netflix lance Direct, sa TV en ligne rien que pour la France

Quatre réglages au choix

Cette fois-ci, The Verge se fait le relais d’une nouvelle fonctionnalité actuellement testée par quelques utilisateurs triés sur le volet : une fonction « minuteur » en l’occurrence, qui permettrait de configurer un temps de visionnage avant que l’application ne se ferme d’elle-même. Quatre réglages sont possibles : 15, 30, 45 minutes et jusqu’à la fin du contenu.

Cette nouveauté pourrait s’avérer utile dans plusieurs situations. Nombreuses sont les personnes à s’endormir devant une série ou un film Netflix, appareil mobile Android en main. Régler le minuteur permettrait aussi bien de ne pas lire automatiquement d’autres épisodes que de conserver quelques pourcentages de batterie durant votre nuit.

Bientôt sur d’autres appareils ?

The Verge évoque aussi le cas des enfants, pour qui il serait possible de limiter la consommation d’écran. Mais cela à une limite, puisqu’il lui suffirait de relancer l’application pour reprendre son visionnage. Plus généralement, cela pourrait aussi vous aider à passer moins de temps devant les écrans en définissant un temps d’utilisation précis, avant que l’application ne s’arrête.

Pour aller plus loin

Applications de contrôle parental : notre sélection pour suivre la vie numérique de ses enfants

Le fait est qu’en cas de tests convaincants, la plateforme aux 200 millions d’abonnés pourrait être amenée à étendre cette fonctionnalité à d’autres appareils. Les téléviseurs et ordinateurs devraient alors eux aussi en profiter, sans que les appareils mobiles tournant sur iOS ne soient pour le moment cités. Sachez aussi que ladite fonctionnalité apparaîtrait sous forme de petite icône d’horloge, qui s’inviterait dans le coin supérieur droit de votre contenu.