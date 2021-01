Netflix booste la qualité audio de ses contenus sur Android

Via une nouvelle mise à jour, Netflix a annoncé l’arrivée d’un son de « qualité studio » sur les appareils Android. Et celui-ci sera même optimisé en fonction de votre connexion Internet.

Le son importe autant que l’image pour Netflix. La plateforme aux 200 millions d’utilisateurs à travers le monde n’a de cesse d’apporter des améliorations pour que l’audio soit une partie de son expérience.

En 2010, le service de streaming avait commencé à diffuser en son surround 5.1. Sept ans plus tard, arrivait le Dolby Atmos et l’audio à débit adaptatif en 2019 qui, comme pour la vidéo, optimise la qualité du son en fonction de votre débit internet. Et en fin d’année dernière, Netflix a commencé à tester l’arrivée d’un mode « audio seulement » pour écouter un contenu même lorsque l’écran de son appareil mobile est éteint.

Pour mieux entendre dans les environnements bruyants

Et le géant américain ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Sur son blog, Netflix a annoncé sa prochaine mise à jour qui va « optimiser l’expérience auditive sur les appareils Android ». Les heureux possesseurs de smartphone et tablette compatibles (tournant sous Android 9 et suivants) vont pouvoir profiter d’une qualité de son studio grâce au codec xHE-AAC.

Cela va permettre une « meilleure intelligibilité dans les environnements bruyants », promet la plateforme qui détaille toutes les fonctionnalités du codec, les plages dynamiques et la perception acoustique dans son billet de blog.

Mais ce n’est pas le seul intérêt de ce codec. Ce nouveau format audio déployé permet aussi d’optimiser la qualité audio en fonction de votre connexion Internet, que vous soyez en Wi-Fi ou en 4G/5G. L’objectif est de ne pas altérer votre visionnage avec un son qui va craqueler, être désynchronisé ou autre, et impacter ainsi votre expérience. Cela vient s’ajouter à la gestion automatique du volume intronisée récemment.

Les utilisateurs du service sous iOS sont un peu délaissés dans un premier temps, Netflix privilégiant souvent ses tests sur Android. Mais pas d’inquiétude, la firme de Los Gatos ne les oublie pas pour autant. Ils vont bientôt pouvoir profiter de la spatialisation du son avec les AirPods et le casque AirPods Max.