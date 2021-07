Netflix vient en aide aux parents pour le bien des enfants

Pour que les plus jeunes profitent également de la densité du catalogue, Netflix déploie de nouvelles fonctions pour encadrer l’utilisation du service de streaming par les enfants. Conseils et suivi pour les parents, recommandations et activités pour les petits.

Netflix, ce n’est pas que pour les jeunes adultes ou les adolescents. Toute la famille a le droit au service de streaming vidéo, même les plus jeunes. À condition de le faire de manière bien encadrée.

Pour cela, le géant américain déploie deux nouvelles fonctions pour laisser les enfants regarder sereinement des programmes qui leur sont adaptés tout en offrant la possibilité aux parents de suivre leur activité sans les « fliquer ».

Un récapitulatif de ses choix et des outils pour interagir

Si vous avez créé un profil enfant sur votre compte Netflix, celui-ci n’a accès qu’à des contenus adaptés à son âge. Le service va ainsi envoyer toutes les deux semaines au titulaire du compte (le parent en général) un e-mail récapitulatif des programmes consultés afin de mieux cerner les préférences de l’enfant.

En complément, les parents se verront proposer des outils pour développer des interactions autour de centres d’intérêt de l’enfant. Cela pourra être aussi bien des recommandations de films et séries que des coloriages ou activités autour de ses héros préférés, voire des visuels sur les thèmes et sujets (amitié, sciences, etc.).

Les parents ne sont pas oubliés et Netflix en profitera également pour glisser quelques conseils pour mieux optimiser les réglages et protéger leurs enfants des contenus inadaptés (Code PIN, sécurisation, paramétrages…).

De l’aide pour bien choisir les contenus

La force de Netflix, c’est évidemment la densité de son catalogue, renforcé dernièrement avec plus de 200 films et séries français mieux mis en avant et avant que le jeu vidéo vienne s’y ajouter l’an prochain.

Un catalogue dans lequel il est facile de se perdre et, pour les parents, compliqué parfois de savoir quel contenu est parfaitement adapté à l’enfant.

Comme pour les plus grands, Netflix va donc proposer un Top 10 des contenus pour enfants en fonction des pays. Une façon de suggérer aux parents des programmes jeunesse populaire pour des profils similaires. Mais aussi permettre aux enfants d’appuyer leur demande auprès de leurs parents pour faire aussi comme leurs petits camarades…