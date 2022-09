1,99 euro pour découvrir tout Disney+ : comment profiter de l’offre Disney+ Day ?

Pour célébrer le Disney+ Day et le lancement de sa conférence annuelle D23, Disney a décidé de vous gâter. Dans les semaines qui viennent, vous pourrez en effet profiter de l’abonnement à sa plateforme de SVoD à prix réduit, à savoir 1,99 euro pour un mois. Une offre parfaite pour découvrir toute la richesse d'un catalogue de plus en plus rempli.

Comme chaque année depuis 2009, le second weekend de septembre est l’occasion pour Disney de présenter au monde ses projets à l’occasion d’un grand évènement : la D23. Débutée le 9 septembre, cette édition est remarquable à plus d’un titre. Pour commencer, elle marque le début des célébrations du centenaire de Disney (ce qui n’est pas rien) et ensuite parce qu’elle intègre pour la première fois le Disney+ Day, qui se tenait auparavant au mois de novembre, à la date anniversaire du lancement de la plateforme de SVoD.

Cette année, le Disney+ Day a eu la lourde tâche d’inaugurer le D23. Une mission remplie avec brio, entre annonces et nouveautés. Cerise sur le gâteau, Disney+ aussi dévoilé une petite promotion qui vous permet de profiter de ses services, et donc de l’intégralité de son catalogue, pendant un mois pour 1,99 euro seulement. On vous explique tout.

Comment profiter de l’abonnement Disney+ à 1,99 euro ?

Si vous souhaitez découvrir les services et le catalogue proposés par Disney+, l’offre d’abonnement lancée avec le Disney+ Day est une occasion en or. Durant les jours qui viennent, la plateforme propose d’accéder à tous ses contenus pendant un mois pour 1,99 euro seulement.

Et côté contenu, il y a de quoi faire. Le catalogue de Disney+ regorge de films, séries, dessins animés ou documentaires extrêmement intéressants, répartis au sein de plusieurs univers. Durant votre abonnement, vous pourrez ainsi profiter de :

tous les films et séries Disney ;

tous les films et séries Star Wars ;

tous les films et séries Marvel ;

l’intégralité des épisodes et films Simpsons ;

tous les documentaires et contenus National Geographic ;

tous les films et séries Star.

Une offre alléchante qui fait baisser le prix de l’abonnement de 7 euros, mais qui est tout de même soumise à quelques conditions. La plus importante d’entre elles étant qu’il s’agit d’une offre réservée aux nouveaux clients, ou aux anciens abonnés respectant certains critères d’éligibilité.

Si vous souhaitez bénéficier de cette offre, et que vous répondez aux critères évoqués ci-dessus, il ne vous reste plus qu’à aller faire un tour avant le 19 septembre sur Disney+ pour prendre votre abonnement.

Cette offre n’est valable que pour votre premier mois d’abonnement. Au-delà, vous devrez débourser le prix habituel de l’abonnement, soit 8,99 euros par mois. Sachez toutefois qu’il s’agit d’une offre sans engagement, que vous pourrez résilier à tout moment. Il existe aussi un abonnement annuel, plus intéressant financièrement que l’abonnement au mois, qui vous sera facturé 89,90 euros, soit 12 mois pour le prix de 10.

Disney+ Day : demandez le programme

Habituellement réservé au mois de novembre, afin de célébrer le lancement de la plateforme, le Disney+ Day est un tantinet en avance cette année. Disney a décidé de bousculer son programme, dans le but d’inclure le Disney+ Day au D23. Le programme des réjouissances, lui, n’a pas bougé d’un iota, entre évènements spéciaux dans les parcs Disney et nouvelles sorties sur la plateforme.

Pour cette édition 2022, Disney n’y est pas allé de main morte et vous propose entre autres de découvrir :

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pinocchio : Après le Roi Lion, Dumbo ou le Livre de la Jungle, Disney nous livre ici une nouvelle adaptation en live action de l’un de ses dessins animés phares. Sous la houlette de Robert Zemeckis (Retour vers le futur, Forrest Gump), vous pourrez retrouver le célèbre pantin qui rêve de devenir un véritable petit garçon dans des aventures rocambolesques. Porté par un casting impressionnant (Tom Hanks, Joseph Gordon-Levitt ou encore Cynthia Erivo), ce film devrait ravir les grands comme les petits.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Cars : Sur la route : Flash McQueen et Martin sont de retour dans une série de 9 courts métrages narrant leur périple à travers les États-Unis. Leur but ? Retrouver la sœur de Martin qui semble avoir disparu. Au fil des épisodes, les deux compères vont rencontrer de nombreux personnages hauts en couleur et vivre des aventures rocambolesques et haletantes.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Wedding Season : avec Wedding Season Disney+ nous livre sa première production originale anglaise. Mêlant action, comédie romantique et thriller (rien que ça), cette série nous transporte aux côtés de Katie et Stefan, une jeune femme et un jeune homme qui tombent éperdument amoureux durant un mariage. De cette rencontre découle une liaison passionnée, alors même que Katie est déjà fiancée. Tout bascule lors du mariage de Katie, lorsque son époux et une partie de sa belle famille meurent empoisonnés. Débute alors un jeu du chat et de la souris entre Stefan, Katie et les forces de l’ordre pour découvrir les tenants et les aboutissants de cette étrange affaire.

Trois nouveautés complétées par des documentaires, des making of, des courts métrages ou encore des séries (originales ou non) :