Vous payez Netflix depuis iOS ? Votre abonnement va bientôt changer

Les abonnés Netflix depuis l'App Store d'Apple vont bientôt devoir changer leur mode de paiement pour garder leur abonnement.

Ce n’était qu’une question de temps avant que Netflix finalise pour de bon sa scission avec Apple. Il ne sera bientôt plus possible pour les abonnés existants de payer leur abonnement via l’App Store et le système de paiement d’Apple.

Des premiers clients sommés de changer leur mode de paiement

C’est le site spécialisé The Streamable (via MacRumors) qui a rapporté l’information : plusieurs clients dans « certains territoires » ont été contactés pour Netflix afin de changer leur mode de paiement pour continuer à profiter de leur abonnement.

Au lieu d’iTunes et d’Apple Pay, ces clients devront désormais utiliser leur carte de crédit et gérer leur abonnement directement depuis le site de Netflix. En réalité, il n’était plus possible de souscrire au service via le système d’abonnement de l’App Store depuis 2018, sans pour autant forcer la main aux abonnés existants.

Maintenant qu’Apple doit se soumettre aux réglementations européennes et autoriser les développeurs à choisir leur propre service de paiement, on peut s’attendre à de nombreuses autres décisions de la sorte. Si seulement la firme n’était pas aussi têtue dans l’application de ce mesures…