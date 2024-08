Les JO 2024, c’est fini ! Voici où regarder en replay les meilleurs moments de la compétition

Les Jeux Olympiques de Paris sont finis, déjà ! Alors qu’on commençait tout juste à se prendre de passion pour le water-polo et le breaking… Mais il est possible de rester dans cette ambiance sportive quelques mois encore grâce au replay, voici où (re)visionner les moments forts de cette compétition.

Malgré le scepticisme et les réticences avant leur lancement, les Jeux Olympiques de Paris auront été une belle réussite dans l’ensemble. Si vous venez de revenir de vacances sans avoir rien suivi de l’événement, ou si vous souhaitez simplement prolonger cette parenthèse enchantée, sachez qu’il est possible de revoir les moments forts de la compétition sur la plateforme de replay de France Télévisions.

À lire aussi :

Comment les Jeux Olympiques ont amené la 4K sur la TNT : notre reportage vidéo chez France Télévisions

Où revoir la cérémonie de clôture ?

France TV et Eurosport (disponible sur Max), les deux diffuseurs des Jeux Olympiques de Paris, proposent déjà en replay l’ultime moment fort de cet événement : la cérémonie de clôture. Zaho de Sagazan, Phoenix, Tom Cruise, Yseult et même Snoop Dogg et Dr. Dre en duo pour fêter le passage de relais à Los Angeles pour les JO de 2028… Il est possible de revoir le spectacle gratuitement sur france.tv, à l’instar de la cérémonie d’ouverture qui est toujours disponible en replay.

Le service public met à disposition tous les moments forts des JO de 2024, notamment les matchs de l’équipe de France tels que la finale de football masculin face à l’Espagne ou encore celle de basket féminin face aux États-Unis. Il est notamment possible de revoir les épreuves dans lesquelles la France a remporté une médaille, surtout celles où nos athlètes se couvrent d’or (16 médailles d’or sur 64). La seule et unique condition pour revoir les sacres de Teddy Riner, Pauline Ferrand-Prévot, Léon Marchand, Cassandre Beaugrand, Kauli Vaast ou encore d’Althéa Laurin est de se créer un compte sur le site de France TV.

Tous ces contenus resteront disponibles jusqu’au 31 décembre 2024.

À lire aussi :

Replay, extraits : voici où retrouver les meilleurs moments de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques

Un replay intégral des JO chez Max

La deuxième option pour regarder les Jeux Olympiques de Paris en replay est de souscrire un abonnement à Max, à partir de 5,99 euros par mois, pour accéder aux chaînes Eurosport. L’intérêt de payer alors qu’on peut regarder les JO en replay gratuitement sur France TV ?

Tout simplement pouvoir regarder les épreuves qui ne sont pas disponibles sur France TV. Le service public n’a pas retransmis 100 % de la compétition, contrairement à Eurosport qui met à disposition les 3800 heures de replay de l’intégralité des épreuves.

MAX Télécharger gratuitement