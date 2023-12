Renault 5 électrique, la voiture aux 1044 km d’autonomie et un vélo électrique presque illégal – L’actu Survoltés de la semaine

La semaine du 18 décembre a été riche en actualités Survoltés, notre verticale dédiée à la mobilité électrique. Trois faits nous ont marqués : le record d’autonomie (1044 km) de la voiture électrique Nio ET7, le petit manque de la future Renault 5 électrique sportive et le flou juridique très bancal qui entoure les vélos électriques de la marque Super73.

Mauvaise nouvelle pour la Renault 5 électrique sportive

La Renault 5 E-Tech électrique, très attendue, aura une version sportive chez Alpine, nommée A290 et prévue pour 2024. Cependant, une déception survient : l’absence de la fonction « one-pedal ». Cette fonction, appréciée pour son confort de conduite, permet de gérer la vitesse et l’arrêt complet du véhicule avec une seule pédale. L’Alpine A290, malgré ses améliorations en termes de châssis et de freinage, suivra l’exemple de Porsche en omettant cette technologie, soulevant des questions sur son intégration dans la version standard de la Renault 5.

Nouveau record d’autonomie

La voiture électrique chinoise Nio ET7 a établi un nouveau record d’autonomie en parcourant 1 044 kilomètres sur une seule charge, grâce à sa batterie semi-solide innovante. Cette performance, réalisée à une vitesse moyenne de 74 km/h et dans des conditions de température de -2 °C, démontre l’efficacité de la technologie de batterie de Nio. Bien que l’autonomie théorique en Europe soit légèrement inférieure en raison des normes d’homologation plus strictes, la Nio ET7 se positionne comme un concurrent sérieux dans le marché des véhicules électriques à longue portée.

Le cas complexe des vélos électriques Super73

Les vélos électriques de Super73, connus pour leur look vintage et leurs énormes roues, se retrouvent dans une zone grise juridique en Europe. Leur application mobile permet en effet d’atteindre des vitesses jusqu’à 50 km/h, les classant potentiellement comme des speedbikes, soumis à des réglementations strictes. Si leur conception les bride par défaut à 25 km/h, la facilité de débridage pose un défi légal pour la marque et ses utilisateurs.

Ces résumés issus d’articles de la rédaction de Frandroid sont rédigés par l’IA (ChatGPT) et systématiquement relus par nos journalistes