Ce pass télépéage est gratuit pendant 8 mois : voici une super occasion de le tester avant les vacances

Avec le retour des beaux jours, les occasions de partir en week-end ou en vacances se multiplient. Quitte à ce que ce soit un bon moment, pourquoi pas évitez les temps d'attente aux péages ? En ce moment le pass télépéage Ulys est gratuit pendant 8 mois et c'est une excellente occasion de tester le télépéage à moindre coût.

Qui n’a pas déjà perdu une heure coincé dans les bouchons d’un péage lors d’un trajet qui n’est censé en durer que deux ? Qui ne s’est jamais retrouvé à devoir attendre en plein cagnard que la file de voitures avance, car seules 2 barrières de péages fonctionnent sur les 16 disponibles ? Si prenez régulièrement la route, ce genre de mésaventure vous est forcément déjà arrivé.

Grâce au Pass Ulys, il est possible de ne plus être pris au piège. Équipés d’un tel pass, les automobilistes profitent d’une voie dédiée au péage, dans laquelle il n’y a même pas besoin de s’arrêter puisque la barrière s’ouvre automatiquement. Et ce n’est là que l’un des nombreux avantages de ce pass de télépéage, dont les 8 premiers mois d’abonnement sont offerts en entrant le code ULYS8 lors de l’inscription.

Le geste anti-barrières

Avec son Pass de télépéage, Ulys cherche avant tout à offrir une solution de confort aux conducteurs. Une stratégie qui s’applique dès la souscription au Pass Ulys puisque celle-ci se fait en moins de trois minutes sur le site officiel.

Après avoir renseigné ses coordonnées et son RIB pour le prélèvement, un badge est envoyé à domicile. Un badge qu’il faut ensuite coller sur le pare-brise, à l’intérieur du véhicule et le tour est joué. Celui-ci s’active automatiquement dès la première utilisation, ce qui évite les démarches supplémentaires. Le tout, sans le moindre frais de mise en service, une rareté sur le marché du télépéage.

Désormais, à chaque fois que l’automobiliste passe un péage, il lui suffit de prendre une voie de télépéage et de passer sans avoir à baisser sa vitre. Mieux, le coût des différents péages s’accumule tout au long du trajet, et sera automatiquement débité du compte de l’automobiliste dans les jours suivants.

D’autant que Ulys met à disposition une application mobile dédiée (Android et iOS) qui permet de suivre en temps réel sa consommation ou le montant des péages dû, afin de planifier efficacement son budget.

Un gain de temps considérable

Bien entendu, le principal intérêt du Pass Ulys est de gagner du temps lors de ses déplacements en voiture. C’est pourquoi les voies de télépéages dédiées permettent un passage sans s’arrêter, à condition de ne pas dépasser les 30 km/h. Fini donc les allers-retours entre les files de voitures pour essayer d’avancer plus vite vers la borne de paiement.

Valable sur toutes les autoroutes françaises, le badge Ulys peut également être activé sur les voies espagnoles, italiennes et portugaises via un système d’options temporaires. Parfait pour arriver plus rapidement à son lieu de villégiature en vacances.

Cela dit, Ulys va plus loin pour aider les automobilistes à passer le moins de temps possible sur la route. Via l’application mobile, le service permet aux conducteurs de profiter de plus de 1 000 parkings en Europe. Des parkings dont la devanture est affublée d’un logo “t” pour les reconnaitre facilement. Comme pour les péages, le tarif de ces parkings s’ajoute directement sur le compte Ulys, ce qui permet de régler ses dépenses au même endroit et en une seule fois.

L’application Ulys permet également aux conducteurs de véhicules électriques de trouver des bornes de rechargement plus facilement, en fonction de son emplacement actuel, et de planifier un trajet en conséquence.

Enfin, l’application Ulys renseigne les automobilistes sur les enseignes et services disponibles sur les aires d’autoroute. Un coup de pouce qui permet de planifier ses pauses en amont ou d’entretenir efficacement son véhicule tout au long du trajet. Sans oublier Le Club Ulys, véritable caverne à bons plans puisque plus de 200 marques partenaires offrent des deals exclusifs aux abonnés.

Des forfaits adaptatifs

L’ultime avantage du Pass Ulys est son prix. D’une part, le passage par les voies de télépéages ne coûte pas plus cher que sur les autres voies. Mieux, si vous n’utilisez pas le badge pendant un mois donné, le Pass Ulys ne coûte rien.

Il est en effet possible de choisir un abonnement soit par jour utilisé soit par mois utilisé. Concrètement, cela permet aux conducteurs occasionnels de ne payer que les rares fois où ils prennent la voiture, et ainsi éviter les dépenses le reste de l’année. Ulyss propose ainsi trois formules :

Ulys Flex : il s’agit d’un forfait journalier facturé 0,90 €/jour.

Ulys Classic : c’est un forfait mensuel. Non seulement, celui-ci est facturé seulement 2 euros par mois utilisé, mais il permet aussi de profiter gratuitement de 8 mois de Pass Ulys. Il suffit de renseigner le code ULYS8 lors de la souscription pour en profiter.

lors de la souscription pour en profiter. Ulys Premium : c’est aussi un forfait mensuel. La version Premium reprend tous les avantages de la version Classic et ajoute une garantie panne mécanique et un SAV dédié.

Quelle que soit la formule choisie, aucuns frais de mise en service ne sont facturés. Mieux, il s’agit d’une offre sans engagement. L’abonné est donc libre de gérer la durée de sa souscription comme il l’entend.