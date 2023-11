Vélo : pourquoi ces ingénieuses pédales avec feux intégrés ont encore plus de sens en ce moment

Les Geo City Grip Vision ne sont pas des pédales comme les autres. Elles intègrent en effet un total de quatre lumières, qui ont d’autant plus de sens en automne et en hiver où les jours relativement courts affectent votre visibilité à vélo.

Vous connaissez déjà peut-être les pédales Geo City Grip Vision. Elles n’ont rien de nouveau et des tests de la presse spécialisée ont même déjà été effectués en 2021 et 2020. Toujours est-il que leurs feux intégrés ont totalement du sens dans une période comme celle que nous traversons, à savoir l’automne et l’arrivée de l’hiver.

Nous vous expliquions déjà dans cet article pourquoi il est nécessaire de redoubler de vigilance à vélo typiquement entre octobre et le début du printemps : la nuit tombe plus rapidement le soir, la visibilité globale baisse, le sol est plus souvent glissant à cause des pluies plus régulières, et la présence de feuilles augmente le danger sur les pistes. Il convient donc d’optimiser sa sécurité.

Quatre modes d’éclairage

Pour maximiser sa visibilité, plusieurs solutions existent (veste de haute visibilité, casque avec lumière), dont les pédales Geo City Grip Vision. Ces dernières s’affublent à l’avant comme à l’arrière d’un feu de 50 lumens : de quoi mieux se signaler auprès des autres usagers de la route comme les cyclistes et les automobilistes. Très pratique la nuit ou en basse luminosité.

Normées IPX7, et donc résistantes à l’eau, ces pédales proposent quatre modes : le mode classique (20 lumens), flash (50 lumens), flash de nuit (10 lumens) et flash éco (6 lumens). Pour rappel, les lumens correspondent à l’intensité de la lumière émise par vos feux. C’est cette valeur qui définit donc la bonne visibilité de votre accessoire.

En outre, les pédales accueillent un revêtement Vibram dont le but est de maximiser l’accroche de votre pied. Pratique pour ne pas glisser, même en cas de pédale humide. Cette dernière mesure par ailleurs 107 x 103 mm et pèse 290 grammes, soit un total de 580 grammes pour la paire de pédales.

Bien pensé, le système interne force un mode veille après 30 secondes d’inactivité, mais réactive le tout dès lors qu’il détecte un mouvement.

Un prix qui dépasse les 100 euros

Testé par nos confrères des Numériques en 2021, cet équipement avait globalement conquis le média, malgré quelques aspects pratiques à optimiser. Rechargeable via un port micro-USB, la durée de charge s’étend à 2h. Le tout pour un prix de 134,90 euros la paire. Des enseignes comme Amazon la proposent pour quelques dizaines d’euros en moins.