Ce VTC électrique Iweech Promenade est vraiment tout équipé, avec un prix abordable en prime

La marque marseillaise Bellatrix lève le voile sur un tout nouveau vélo électrique pensé pour la ville, les promenades bucoliques et le grand public. Voici donc l’Iweech Promenade, dont le prix de lancement de 2195 euros est fort intéressant.

Bellatrix est une marque française suivie depuis ses débuts par Frandroid. En novembre 2021, leur tout premier vélo électrique nous avait tout bonnement impressionnés, au point de récolter un 9/10 lors de notre test. En ce début d’année 2024, le constructeur tricolore dégaine un nouveau VAE répondant au nom d’Iweech Promenade.

Ce modèle n’est pas à confondre avec les Iweech 28”S et 28”S+ que nous avions pu prendre en main – c’était à l’époque des prototypes – lors des Prodays 2023. Ici, il s’agit d’un modèle plus grand public, aussi bien de par son prix d’appel alléchant que par la forme de son cadre – ouvert – qui ratisse donc une cible plus large.

Le confort devrait être au rendez-vous

Comme son nom l’indique, l’Iweech Promenade a été pensé pour les sorties sur sentiers battus et autres petits chemins. Il rentre ici dans la catégorie des VTC électriques, caractérisée par des éléments mécaniques notables : Suntour Mobie A32 (débattement de 63 mm), larges pneus Schwalbe Super Moto X de 27,5 pouces et 62 mm de largeur, garde-boue et porte-bagages MIK et KlickFix en option. Globalement, il devrait apporter un bon confort.

Assemblé en France, le Promenade se dote d’un moteur arrière Mivice M080, d’un poids de 2,5 kg et d’un couple de 45 Nm. Rien à voir, donc, avec les 90 Nm du premier Iweech, qui était explosif au possible. Ce Promenade devrait plutôt offrir un comportement électrique plus doux, sans non plus être mou. À noter la présence d’une courroie – il n’y a qu’une seule et unique vitesse sur le vélo – et de freins à disque hydrauliques Shimano MT200.

Iweech a fait appel au fournisseur Pytes pour intégrer une batterie de 340 Wh : la marque française communique sur une autonomie théorique de 60 km. Il faudra bien évidemment réaliser un test complet pour en avoir le coeur net.

Qu’est-ce que le Smart Control d’Iweech ?

Comme pour les autres Iweech, ce Promenade profite du système Smart Control développé par Bellatrix. « Ce système intelligent prédit en temps réel les besoins de confort du cycliste, ajustant automatiquement le niveau d’assistance pour une expérience de conduite fluide et personnalisée sans besoin de levier de vitesse ni de bouton de gestion d’assistance », rappelle le communiqué de presse envoyé à la rédaction.

En outre, il offre une « meilleure efficacité énergétique, réduisant la consommation d’énergie de 20 % vs un VAE classique », peut-on lire. Un traceur GPS de série est aussi de la partie. C’est une excellente nouvelle, tant ce type de dispositif est d’une efficacité redoutable pour retrouver un vélo volé. En témoignent les taux de récupération de Decathlon, Cowboy et Gaya. En outre, une alarme et une fixation pour antivol mécanique sont aussi de mise.

Pour terminer, la potence accueille un système SP Connect pour à la fois accrocher son smartphone et le recharger via une sortie USB-C d’une puissance de 10 W. L’ensemble du vélo pèse un total de 24 kg, soit un poids situé dans la moyenne des VTC électriques.

Prix, disponibilité et coloris

L’Iweech Promenade est vendu au prix de 2195 euros pour toute commande effectuée avant le 30 avril 2024. Après cette échéance, son tarif grimpera à 2495 euros. Trois coloris sont proposés : noir mat, bleu profond et vert mousse, dans une taille unique pour les utilisateurs mesurant entre 160 et 190 cm. Le cadre et la fourche sont garantis 5 ans, contre 2 ans pour le reste des autres pièces.