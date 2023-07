On a vu l’impressionnante sécurité triple en une de ce nouveau vélo électrique Iweech

Présente aux ProDays 2023, l’entreprise française Iweech a exhibé un tout nouveau vélo électrique prévu pour le premier trimestre 2024 : le 28”S et 28”S+. Leur particularité ? Un cadre définitivement ouvert, qui change beaucoup de choses sur la position de conduite. Sans oublier un sécurité de sécurité qui fait son effet.

« Les vélos avec un cadre ouvert et des roues de 28 pouces, c’est ce qui se vend le plus ». Voilà pourquoi Iweech s’est logiquement positionné sur ce type de format avec son tout nouveau vélo électrique, l’Iweech 28”S et S+ (boîte automatique), présentés dans le cadre des ProDays 2023. Frandroid a même pu l’essayer sur quelques dizaines de mètres.

Tâchons tout d’abord de présenter la philosophie de ce produit encore sous forme de prototype – sa sortie est prévue pour le premier trimestre 2024. Visuellement, il conserve les codes esthétiques de la marque marseillaise, avec un look brut, rectiligne et affublé d’une note bleu ciel au niveau de la potence. L’esprit Iweech est conservé.

Une position de conduite qui diffère

Comparé au modèle 24 pouces, qui se la joue compact, le gabarit de ce nouveau venu est clairement plus imposant. C’est tout à fait normal eu égard à ses roues de 28 pouces et son cadre plus grand. Ici, il se rapproche ainsi des vélos de ville plus classiques, qui misent sur le confort et une tenue de conduite droite.

Et c’est d’ailleurs ce que propose cet Iweech 28”, mais avec un bel avantage : le dynamisme et l’explosivité sont toujours au rendez-vous, pour notre plus grand bonheur. C’est l’une des grandes forces des modèles de l’entreprise. Évidemment, votre posture change comparée à son cousin : terminé le corps penché, place à un buste bien plus droit.

« On vise ici une nouvelle cible », nous explique un représentant de la marque. « On est convaincu que notre modèle est la bonne réponse à ce que les gens recherchent ». Et ce que recherchent peut-être justement les utilisateurs, c’est un système de sécurité fiable et avancé. Iweech a ici mis le paquet.

Une sécurité triple en une

Ces 28”S et S+ embarquent une sécurité triple en une relativement impressionnante. Nous avons pu assister à une petite démonstration. C’est simple : l’embout cylindrique d’une chaîne vient s’insérer dans un bloc-roue, lequel se bloque lui-même et enclenche automatiquement une alarme.

De ce fait, votre vélo est d’un côté accroché à une barrière ou n’importe quel autre support grâce à la chaîne, d’un autre votre roue arrière est bloquée, et pour terminer une alarme s’enclenche dès lors qu’un mouvement suspect est repéré. Et tout ça, juste en insérant la chaîne dans le bloc roue. Tout est contrôlable depuis l’application et le badge NFC.

La partie connectivité monte elle aussi d’un cran, avec l’intégration d’un quadlock amovible – qui peut-être remplacé par un support Shapeheart – capable d’accueillir votre téléphone. Il n’y a pour le moment pas de recharge sans fil comme le proposent les derniers Cowboy, qui ont au passage tous changé de nom.

Prix et reste des caractéristiques

Ci-dessous, voici la fiche technique complète du modèle 28”S. La version « Plus » est identique, à l’exception de sa transmission (transmission à variation continue Enviolo) et de son poids (20,8 kg).

Taille : unique, 160 à 190 cm

Batterie : 500 Wh, 36V

Autonomie : 70 km

Moteur : Brose, 90 Nm, central

Transmission : courroie carbone Gates CDX

Poids : 18,5 kg

Freins : à disque hydraulique Tektro (ou équivalent selon les stocks)

Phare : Supernova

Coloris : noir mat, blanc perlé, gris silver dream

Équipement de série : garde-boue et béquille centrale

Fourche suspendue

Tige de selle suspendue

Les Iweech 28”S et 28”S+ seront respectivement vendus aux prix de 3700 et 4900 euros. Avec des options, ce dernier peut même monter à 5400 euros. Attention, ces prix ne sont pas encore définitifs et sont susceptibles de légèrement évoluer d’ici leur sortie. Les photos publiées mettent par ailleurs en exergue un prototype. La version finale sera plus aboutie au niveau des finitions et du design.

