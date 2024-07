Voici la nouvelle solution intelligente de Bosch pour grandement améliorer l’autonomie des vélos électriques

Pour éviter de terminer son trajet à plat et mieux gérer sa batterie, l’assistance Bosch pour vélos électriques accueille une nouvelle fonction « Range Control ». Présentation.

Lorsque l’on utilise un vélo électrique, l’assistance indique souvent l’autonomie restante estimée. Il revient au cycliste de juger s’il ne peut finir son trajet avec l’énergie restante, et le cas échéant modifier le mode afin de moins consommer. Leader sur le marché des moteurs de vélos électriques, Bosch apporte une nouvelle solution pour ne plus avoir à gérer manuellement cette situation.

Fini le coup de la panne en moteur vélo Bosch !

La nouvelle fonction Range Control apporte une gestion automatique de l’énergie, lorsque l’on renseigne sa destination. Le moteur adapte ainsi automatiquement le mode à utiliser pour conserver de l’énergie du point A au point B. Comment cela fonctionne-t-il ?

Le système Bosch fait ses calculs en fonction du poids et du dénivelé rencontré sur le chemin, ainsi que le comportement du cycliste. L’IA recalcule donc régulièrement la gestion d’énergie à adopter, et s’affine au fur et à mesure de l’utilisation.

Ce fonctionnement n’est toutefois pas inédit. Cowboy indique déjà l’autonomie à l’arrivée, et la marque française Iweech propose la gestion des modes en fonction de l’autonomie disponible depuis 2020, afin de conserver de l’assistance jusqu’à destination.

Choisir son autonomie au pourcentage près

Bosch va tout de même un peu plus loin, en laissant le choix du niveau de batterie souhaité à destination. Pour cela, l’application eBike Flow inclut un curseur pour définir un pourcentage précis. « En fonction de la sélection, l’application indique si l’itinéraire peut être réalisé avec une assistance complète, faible ou très faible », ajoute le communiqué Bosch envoyé à la rédaction. Tout ceci est uniquement contrôlable et affiché sur l’application, et non sur les ordinateurs de bord Kiox.

Aussi, « les utilisateurs de VAE bénéficient de suggestions d’itinéraires personnalisées : le système intelligent sait par exemple quels types de routes, quel terrain ou quelles pentes sont préférés et à quelle vitesse, et fait une recommandation d’itinéraire correspondante », peut-on lire.

Ces deux nouveautés débarqueront à partir du mois de juillet 2024.