La plus élégante des marques françaises de vélos électriques s’étend encore plus au Benelux : pourquoi c’est un choix malin

Voltaire, marque française réputée pour ses vélos électriques qui transpirent l’élégance, franchit un nouveau cap important : ses cycles seront toujours plus commercialisés dans le Benelux grâce à son nouveau distributeur RS Bicycles & Components BV, qui ajoute une seconde marque tricolore à son portefeuille après Moustache.

Source : Voltaire

C’est un petit pas qui pourrait paraître anodin, mais qui revêt néanmoins des enjeux importants. Voltaire, marque française qui compte trois vélos électriques à son catalogue – le Rivoli, Legendre et Bellecour – va étendre sa présence au sein du Benelux grâce à son tout nouveau partenaire RS Bicycles & Components BV, qui fera office de distributeur, nous apprend Tweewieler.

Étendre sa visibilité commerciale

Pour RS Bicycles, c’est le deuxième fabricant tricolore avec qui il travaille après Moustache. Pour Voltaire, c’est surtout le moyen de gagner en visibilité commerciale auprès d’un tout nouveau parc de clients potentiels. Car jusque-là, la firme parisienne travaillait avec « seulement » une quinzaine de détaillants, principalement en Flandres.

Source : Voltaire

Contacté par nos soins, Grégoire Lieurade, cofondateur et CEO de Voltaire, est « ravis d’annoncer l’accélération de la présence de Voltaire au Benelux, une région qui incarne parfaitement la culture du vélo et l’essor de la mobilité urbaine ». Et de poursuivre : « cette expansion se concrétise par l’ouverture de notre troisième boutique en propre, à Bruxelles ».

« Le partenariat avec RS Bicycles & Components BV va nous permettre d’étendre significativement notre réseau de points de vente en Belgique et aux Pays-Bas, nous rapprochant ainsi toujours plus de nos client·e·s. », nous indique l’intéressé.

Deux marchés capitaux

Les marchés belges et néerlandais ne sont clairement pas anodins. Avec l’Allemagne et dans une moindre mesure la France, ils sont considérés comme les locomotives de la filière en matière de vélo électrique. Aux Pays-Bas, la part du VAE dans le parc global est de 56 %, contre 51 % pour la Belgique – 30 % en France. Preuve que le vélo électrique a une place centrale dans le paysage.

Aussi, le prix moyen d’un vélo électrique y est plus élevé : 2574 euros aux Pays-Bas, 2808 euros en Belgique, contre 1967 euros en France. De fait, les Rivoli (2790 euros), Legendre (2390 euros) et Bellecour (2290 euros) pourront davantage se situer dans la moyenne, voire sous la moyenne, et se fondre dans la masse sans que le prix ne « choque » outre mesure.

Le déploiement plus large de Voltaire au Bénélux est donc à la fois stratégique et malin dans son expansion et son développement.