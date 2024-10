Pourquoi les vélos électriques ont été interdits aux moins de 12 ans à San Diego ?

Le comté de San Diego (États-Unis) va expérimenter l’interdiction des vélos électriques pour les personnes de moins de 12 ans. Mais est-ce légitime, alors que des lois pourraient serrer davantage l’écrou ?

Nous savons déjà que les trottinettes électriques sont interdites aux enfants de moins de 14 ans en France. Il n’en est rien à vélo électrique, mais est-ce que cela pose problème ? Peut-être aux États-Unis, où les décisions contre leur usage se multiplient.

C’est dans le comté de San Diego en Californie, qu’un programme pilote est prévu pour interdire les enfants de 12 ans au guidon de vélos électriques, nous apprend NBC7. Pour être précis, cela est déjà le cas pour la catégorie « Classe 3 » – nos speedbikes – allant jusqu’à 45 km/h (28 mph). Cela s’étendrait donc aux Classe 1 et 2 bridés à 32 km/h (20 mph), la Classe 1 étant celle d’un VAE classique, la Classe 2 ceux incluant un accélérateur.

Pas d’antécédent prouvé ?

Des accidents mortels enregistrés ces dernières années seraient la cause principale de cette mesure. Toutefois, NBC7 cite trois évènements en 2022 et 2023, incluant deux adultes et un adolescent de 15 ans. Donc pas de preuves que les cyclistes étaient fautifs, ni d’accident mortel avec des enfants de moins de 12 ans.

L’interdiction ne se base sur aucun fait incluant spécifiquement les enfants de moins de 12 ans…

Une étude gouvernementale sur la période 2017-2022 est intéressante. Elle n’enregistre que 3 morts de moins de 14 ans dans un accident incluant un vélo électrique, sans préciser s’ils étaient au guidon ou piéton. C’est autant qu’à trottinette électrique ou hoverboard, sur la même tranche d’âge. Le compte grimpe jusqu’à 104 morts tous âges confondus.

De plus, plus de la moitié (58 sur 104) des décès impliquant un vélo électrique ont lieu lors d’une collision avec un véhicule motorisé, sans expliquer le fautif. Concernant les hospitalisations impliquant un vélo électrique, les enfants de moins de 14 ans ne concernent que 8 % du total.

Une prévention utile pour les enfants à vélo

À la suite de l’accident de l’adolescent de 15 ans en 2023, la même chaîne NBC7 évoquait la mise en place potentielle d’une « registration« , dans la langue de Shakespeare. Parle-t-on d’un équivalent de l’ASSR en France, ou d’une immatriculation comme les deux-roues motorisés ? Il semble que ce soit davantage la volonté du média que de la famille.

Si l’on discute d’un équivalent de l’ASSR, cela rejoint les dires des défenseurs de l’interdiction des vélos électriques. La seule raison qui semble légitime est, selon la maire de Solana Beach, Lesa Heebner, « que les enfants ne connaissent pas les règles de conduite« .

Enseigner les règles, plutôt qu’interdire ? // Source : Unsplash/

En effet, enseigner les bases du code de la route aux enfants à vélo suffirait avec un certificat, plutôt que d’interdire purement et simplement. Car cela inclurait également la pratique à vélo mécanique, sans laquelle la méconnaissance des enfants persisterait.

Le programme pilote de San Diego courra du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2029. Il sera seulement facultatif, car appliqué à la demande de chaque ville du comté. Derrière ce programme, la conseillère Tasha Boerner espère que cela inspirera à plus grande échelle et formera les cyclistes adolescents et adultes de demain.

En parallèle, une députée californienne propose une loi uniquement pour les vélos électriques, quand une autre veut simplement les interdire.