Les trottinettes électriques désormais interdites aux moins de 14 ans, et attention aux nouvelles amendes

Avec un nouvel âge minimal à trottinette électrique et une plus forte amende pour conduite dangereuse, le gouvernement serre la vis pour les utilisateurs de trottinettes électriques.

Les trottinettes électriques, encore plus que les vélos, sont souvent pointées du doigt pour le comportement de leurs utilisateurs. Il suffit d’un trajet de quelques kilomètres dans la capitale pour voir passer deux personnes sur un engin, à contresens ou en zone piétonne, des pratiques qui avaient servi d’arguments pour l’interdiction pure des trottinettes en libre-service à Paris.

+285% pour l’amende si vous êtes à deux à trottinette !

Ici, le gouvernement vient donc appliquer deux mesures qu’il avait annoncées lors du plan du 29 mars. En premier lieu, le décret publié au Journal Officiel ce 1er septembre vient légiférer sur des sanctions plus dures pour le “transport de passager” en trottinette électriques et de conduite “sur une voie de circulation interdite”, mais aussi en EDPM. Rappelons que les engins de déplacement motorisés (EDPM) sont multiples : hoverboards, draisiennes, skateboards et gyroroues électriques.

En d’autres termes, l’amende est plus salée si vous êtes à deux sur une trottinette et si vous circulez sur une voie interdite. Désormais, l’amende sera de 135 euros en cas de contrôle, contre 35 euros avant, la contravention passant de la deuxième à la quatrième classe.

Plus de trottinettes électriques sous 14 ans

Mais ce n’est pas tout, puisque l’âge légal minimal évolue. Au départ, les trottinettes électriques étaient permises pour les enfants de plus de 8 ans, mais en 2020, le seuil avait déjà été augmenté à 12 ans. Depuis ce 1er septembre 2023, les enfants de moins de 14 ans ne sont plus admis au guidon d’une trottinette électrique.

Un âge qui n’est pas dû au hasard, car c’est là que les adolescents passent leur ASSR (Attestation scolaire de sécurité routière) pour des premières bases de conduite sur la route, et où certains peuvent passer le permis AM ouvrant l’accès aux « voitures sans permis ».

En revanche, le port du casque ne leur est pas imposé. Le casque n’est pas non plus obligatoire pour les adultes, mais il reste recommandé pour tous, car on sait que les chutes sont plus douloureuses qu’à vélo. Signalons aussi que la mesure des clignotants et du feu stop, évoquée par le ministre chargé des Transports Clément Beaune au printemps, n’a pas été intégrée au décret.

