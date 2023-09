Cupra DarkRebel : 100 % électrique, 200 % mystérieux

La division électrique et sportive de Seat a dévoilé son nouveau concept-car : DarkRebel.

Cupra, filiale du géant automobile Volkswagen, a présenté le concept du DarkRebel au Salon automobile de Monaco, lieu choisi pour sa révélation alors l’IAA Mobility vient d’ouvrir ses portes.

Une sportive bi-place

Les amateurs avertis avaient déjà eu un aperçu de ce bolide lors de l’annonce du Tavascan. Mesurant 4,5 mètres de long, 2,20 mètres de large et seulement 1,30 mètre de haut, ce véhicule biplace 100 % électrique est doté d’un long capot et d’un habitacle reculé, évoquant la silhouette des voitures de course classiques.

Le concept d’éclairage du DarkRebel est particulier. En décomposant le logo de Cupra en trois triangles, ces formes ont ensuite été réinventées pour servir de DRL (Daytime Running Lights). C’est un clin d’œil subtil à la marque tout en assurant une signature lumineuse mémorable.

Ce qui est remarquable dans la démarche de Cupra avec le DarkRebel est l’approche choisie pour sa conception. Au lieu de suivre le processus traditionnel de modélisation en argile, la marque a opté pour une modélisation entièrement numérique.

De plus, Cupra a également embrassé une stratégie de communication communautaire avec la Cupra Tribe. Il s’agit d’une initiative qui a permis à la communauté d’apporter sa touche au concept DarkRebel. Grâce à cette démarche, plus de 270 000 configurations différentes ont été envisagées

Aucun détail technique

Si les détails techniques du DarkRebel restent encore dans l’ombre, Cupra semble avoir porté une attention particulière à l’expérience de l’utilisateur. Avec trois paramètres distincts – Exponential Square, Exponential Cube et Exponential Infinity — les conducteurs peuvent s’attendre à une expérience à bord radicalement différente. Ces noms ronflants laissent présager une expérience révolutionnaire à bord.

Ou peut-être est-ce juste une autre manière de dire qu’ils ont ajouté quelques boutons lumineux supplémentaires sur le tableau de bord.

Quel sera l’avenir du DarkRebel ? À première vue, il semble destiné à rester un show-car. Cependant, si Cupra décide de braver les conventions et de plonger dans l’univers des super-sportives électriques, elle pourrait bien rejoindre les rangs de Porsche et Audi au sein du groupe Volkswagen. Qui sait ?

