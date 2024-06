Le 0 à 130 km/h en quelques secondes après le péage : ce que dit la loi

Les conducteurs de voitures électriques ont parfois tendance à oublier les règles de sécurité routière, en particulier après le péage. Pourtant, la loi est claire à ce sujet...

Les voitures électriques sont de plus en plus populaires, et on découvre avec elle… la joie de la disponibilité immédiate du couple moteur électrique au moment où le courant est injecté : ces voitures, pour beaucoup d’entre elles, offrent des performances impressionnantes, notamment en termes d’accélération. Mais est-il vraiment judicieux de se lancer dans une course effrénée juste après avoir passé le péage ?

Pour aller plus loin

Voici les 10 voitures électriques les plus rapides du monde en 2024

Sur les autoroutes, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h en France (sauf en cas d’intempéries ou de limitations particulières). Cependant, de nombreux conducteurs profitent du passage au péage pour écraser le champignon, sans se soucier des éventuelles limitations de vitesse. Il faut dire, aucun panneau ne limite réellement la vitesse, contrairement à ceux positionnés en amont du péage pour décélérations.

Pas de signalisation particulière après le péage

Mais que dit la loi à ce sujet ? Le Code de la route ne prévoit pas de signalisation particulière après le péage, sauf si la vitesse est limitée de manière ponctuelle. En pratique, cela signifie que la limitation de vitesse applicable avant le péage cesse après avoir franchi la barrière. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que l’on peut rouler à tombeau ouvert dès la sortie du péage.

En effet, comme le signale L’Argus, les forces de l’ordre peuvent sanctionner certains comportements jugés dangereux, même si la vitesse n’est pas strictement limitée après le péage. Cela s’applique notamment lorsque des conducteurs cherchent à atteindre 130 km/h très rapidement malgré une circulation dense ou une chaussée avec un revêtement irrégulier et granuleux conçu pour réduire la vitesse.

Une contravention de 4ᵉ classe pour vitesse excessive

Dans ce contexte, une contravention de 4ᵉ classe pour vitesse excessive en fonction des circonstances peut être infligée, avec une amende pouvant atteindre 750 € si la contestation est rejetée par le tribunal.

De même, le dépassement par la droite après le péage constitue une pratique dangereuse et interdite, punie d’une contravention de 4ᵉ classe, d’un retrait de 3 points sur le permis de conduire, et d’une possible suspension du permis pour une durée maximale de trois ans.

Mais alors, comment éviter les amendes pour excès de vitesse après le péage ? Tout d’abord, il est important de respecter les limitations de vitesse en vigueur, même si elles ne sont pas signalées de manière explicite après le péage. Ensuite, il convient d’adapter son allure en fonction des conditions de circulation. Ne pas doubler par la droite, également. Enfin, il est recommandé de ne pas céder à la tentation de la vitesse, même si l’on dispose d’une voiture électrique puissante et que l’on a peu l’occasion d’en profiter.

Pour aller plus loin

Voici les 10 voitures électriques les plus rapides du monde en 2024