La voiture électrique solaire à l’autonomie infinie devient réalité (ou presque)

Un youtubeur américain a fabriqué une voiture électrique capable, en théorie, de profiter d’une autonomie illimitée grâce à l’énergie solaire. Mais dans la pratique, c’est en fait un peu plus compliqué que ça…

Si les voitures électriques continuent son développement dans le monde, malgré un petit ralentissement des ventes, certains points restent encore parfois problématiques pour les clients. Outre le prix, on peut en effet aussi citer l’autonomie, qui reste le nerf de la guerre pour les constructeurs.

Une autonomie illimitée ?

Même si cela n’est désormais plus vraiment justifié, de nombreux automobilistes ont encore peur de tomber en panne et veulent des batteries toujours plus grosses, afin de pouvoir rouler sur de longues distances sans craindre d’être coincés. Grâce aux efforts des constructeurs et des équipementiers, les voitures électriques peuvent aujourd’hui effectuer de très grands trajets sans devoir s’arrêter sur une borne de recharge. Mais voilà qu’un youtubeur américain veut aller encore plus loin.

Il s’agit de Drew Builds Stuff, un créateur de contenus qui n’est pas spécialisé dans l’automobile mais dans la constructions d’objets divers et variés. Et l’une de ses dernières vidéos a tout particulièrement attiré notre attention. En effet, dans celle-ci, le youtubeur a décidé de vérifier s’il était possible de fabriquer une voiture qui soit totalement indépendante en énergie, et qui aurait donc en théorie une autonomie illimitée. Cette dernière doit alors ne plus avoir besoin de se brancher sur une borne de recharge.

Mais comment cela est-il possible ? En fait, Drew a assemblé des tubes pour créer un châssis pour son véhicule, qui ne ressemble en fait pas vraiment à une voiture à proprement parler. Et pour cause, cette dernière ne possède pas réellement d’habitacle, puisque le conducteur est installé à l’air libre, et a besoin d’un casque pour circuler sur route ouverte. En fait, tout le véhicule est recouvert de panneaux solaires, et est équipé d’une remorque sur laquelle d’autres sont aussi installés.

Le but ? Emmagasiner suffisamment d’énergie en continu pour permettre à la voiture de rouler sans jamais avoir besoin de se recharger de manière classique. Si toutes les informations techniques n’ont pas été dévoilées par le youtubeur, ce dernier précise que sa création est équipée de deux moteurs électriques de 3000 watts, permettant d’atteindre une vitesse maximale de 45 km/h. Autant dire que l’on est encore loin d’un engin destiné à la production.

Une idée intéressante mais peu réalisable

Mais alors, comment cela se traduit-il dans la vraie vie, en conditions réelles ? Pour le savoir, Drew a évidemment emmener son véhicule sur la route afin de pouvoir le tester. Ce dernier indique qu’il a réussi à parcourir environ 155 miles, ce qui équivaut à 249 kilomètres dans sa voiture solaire. Une belle prouesse pour le créateur de contenus, puisque la batterie utilisée dans son engin affiche une autonomie maximale de seulement 72 kilomètres sans être assistée de l’énergie solaire.

Le vidéaste explique également qu’il a dû s’arrêter à de nombreuses reprises durant son test afin de réaliser différentes prises pour son tournage, ce qui a eu un impact sur sa performance globale. Sans ces contraintes, il affirme qu’il aurait été possible de dépasser la barre des 300 miles, soit environ 482 kilomètres sans se recharger. Selon lui, l’autonomie serait tout bonnement infinie, cependant, cela n’est valable qu’en cas de beau temps. Qu’en est-il lorsqu’il fait nuit, vu que la petite batterie permet de rouler moins de 100 kilomètres en une seule charge ?

Il faut prendre ce projet pour ce qu’il est, c’est-à-dire une simple expérimentation. Car un tel véhicule est encore loin de la production en grande série, même si certains constructeurs ont tenté leur chance. On pense par exemple à Lightyear avec sa berline 0, qui a finalement décidé de jeter l’éponge pour se concentrer sur un modèle plus accessible. Mais pour l’heure, la voiture solaire reste encore loin d’arriver sur nos routes, et surtout d’être ouverte au plus grand nombre.