À quoi sert ce faux port de recharge pour voiture thermique ? À récolter des amendes !

Vous avez une voiture thermique et vous n’avez qu’un rêve, vous garer sur les places réservées aux autos électriques ? Alors ce gadget vendu sur Amazon est fait pour vous. Mais il est illégal et il peut vous apporter de gros ennuis.

On le sait, trouver une place de stationnement n’est pas toujours aisé, surtout dans les grandes villes. Il nous est à tous déjà arrivés de devoir tourner pendant un bon bout de temps avant de pouvoir se garer, quitte parfois à être en retard à un rendez-vous ou à se donner un bon coup de stress.

Un gadget douteux

Et parfois, il arrive que les places réservées aux voitures électriques soient quant à elles totalement vides, car personne n’utilise la borne à l’instant T. L’idée a sans doute traversé l’esprit de certains de s’y garer, même si leur auto fonctionne à l’essence ou au diesel. Oui mais voilà, l’absence de prise de charge risque rapidement de trahir les menteurs, et d’attirer l’attention de la police ou des propriétaires de véhicules qui ont réellement besoin de se brancher.

Mais vous le savez, chaque problème a sa solution, et c’est aussi valable pour ceux qui n’en sont pas vraiment. Ainsi, il est désormais possible de se procurer sur Amazon un faux port de charge, qui peut être installé sur n’importe quelle voiture. Présenté comme une idée-cadeau parfaite, notamment à l’approche des fêtes de fin d’année, celui-ci serait parfait pour « les pères, les personnes qui possèdent un pick-up, les ennemis des véhicules électriques et ceux qui aiment plaisanter et faire preuve d’audace ».

C’est sûr que de l’audace, il en faut une sacrée dose pour oser acheter ce gadget, qui promet pourtant selon la description de pouvoir « obtenir des réactions hilarantes ». Voir des propriétaires de voitures électriques s’énerver car ils ont absolument besoin de se recharger et voir que la seule borne qui aurait pu être disponible est prise par une auto thermique est-il si amusant que ça ? Pas si sûr.

Mais ce n’est pas la seule utilité de cet accessoire étonnant. Selon le vendeur, ce dernier « permet de charger de manière humoristique votre véhicule à essence ou diesel » mais également de « réaliser des vidéos virales sur les réseaux sociaux ». Bref, des heures de rires et d’amusement en perspective avec ce faux port de charge selon la fiche descriptive du produit. Enfin ça, c’est en théorie. Car dans la pratique, cela risque d’être en réalité bien différent…

Une belle amende à la clé

En effet, pas sûr que les forces de l’ordre soient très réceptives à ce trait d’humour. Car en France, se garer sur une borne de recharge alors que l’on ne possède pas de voiture électrique est puni par la loi. Et l’article R417-10 du Code de la Route est très clair à ce sujet. Il précise que « est considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ».

Et bien sûr, une sanction est prévue pour propriétaires des véhicules thermiques qui se garent sur ces emplacements. Ces derniers encourent une sanction prévue pour les contraventions de la deuxième classe, ce qui correspond à une amende forfaitaire de 35 euros. Et attention, car si vous possédez une voiture électrique mais que vous décidez de vous garer devant une borne sans vous brancher, c’est exactement la même punition qui vous attend.

Bref, vous l’avez compris, l’achat de ce faux port de charge est une très mauvaise idée. Surtout que pour finir, le vendeur nous explique en plus que ce dernier « n’est pas conçu pour supporter le poids d’un câble ». Ah. Un conseil, économisez donc ces 22,99 dollars, qui pourraient vous en coûter encore plus si vous décidez de faire l’acquisition de ce produit d’un goût particulièrement douteux…