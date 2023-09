14 millions de comptes Free piratés : ce qu’il faut savoir

D'après le site Zataz, un hacker vendrait les données de 14 millions d'utilisateurs Free. Une menace qui semble être sérieuse.

Alors que Free travaille activement à la préparation de sa Freebox V9, un dossier pressant est tombé dans les mains du fournisseur d’accès internet français. Les données de 14 millions de clients de Free auraient été mises en vente par un hacker sur un forum clandestin. C’est ce qu’avance le site Zataz, spécialisé dans la sécurité informatique.

« L’un des plus grands fournisseurs d’accès Internet français, avec plus de 14 millions de clients. Je vends uniquement une copie de ces données », écrit le pirate dans l’annonce repérée depuis le 12 août par le site spécialisé, la dernière phrase sous-entend qu’il ne cherche qu’un seul client. Le pirate veut se faire payer dans une cryptomonnaie, Monero, spécialisée dans la confidentialité.

Je suis client chez Free ou je l’ai été, dois-je m’inquiéter ?

Le pirate avance détenir 2,9 Go de données parmi lesquelles on compte : identités, numéros de téléphone, adresse électroniques et physiques. Selon les vérifications de nos confrères, la base de donnée vendue par le pirate pourrait dater un petit peu.

En effet, en consultant un petit échantillon, il leur a été possible de contacter certaines personnes visées par la fuite. Plusieurs ont laissé entendre que la fuite n’était pas de première fraicheur. « Je ne suis plus chez Free depuis plusieurs années », avance une victime tandis qu’une autre déclare : « J’ai changé d’adresse postale il y a trois ans ».

Même si ces éléments tendent à rassurer quelque peu sur l’ampleur de la fuite, ils confirment aussi peut-être sa véracité et donc les risques qui en découlent. On imagine par exemple des tentatives phishing ou autres actions malveillantes. Pour de telles actions, peu importe que vous soyez ou non encore client chez Free. À moins d’avoir déménagé, changé d’adresse mail ou de numéro de téléphone portable, la fuite peut toujours nuire.

Contacté, l’opérateur français n’avait pas pu répondre à nos questions avant la publication de cet article. Nous le mettrons à jour le cas échéant.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).