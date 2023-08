Iliad (Free) évoque pour la première fois sa future Freebox (V9) en précisant même qu'une cinquantaine de personnes travaillent dessus activement. L'occasion de rappeler, au passage, que l'entreprise conçoit elle-même ses box.

« On a une règle d’or chez Free, ne jamais évoquer la prochaine Freebox avant de l’avoir lancée ». C’est ce qu’affirme Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad, maison mère de Free, lors d’une interview accordée à Ouest-France. Pourtant, le dirigeant enfreint dans la foulée cette consigne qui paraît pourtant importante en évoquant du bout des lèvres la Freebox V9.

D’une part, il affirme que « ça fait plus de vingt ans qu’on travaille sur la prochaine génération » de box Internet. Cela ressemble déjà à une dérogation à la fameuse règle d’or. D’autre part, il va même jusqu’à dire, que, actuellement, « une cinquantaine de personnes y travaillent dans notre centre de recherche et développement parisien, presque jour et nuit ».

Thomas Reynaud n’en dira cependant pas plus pendant l’interview, mais il est tout de même intéressant de noter que Free commence donc déjà à évoquer officiellement la prochaine génération de Freebox.

Free continue de concevoir sa Freebox en interne

Le DG d’Iliad en profite pour remettre en lumière un détail important que le fournisseur d’accès érige en force. « Nous sommes le seul en Europe à concevoir ses propres box et une partie de ses propres équipements ». Cela représente forcément plus d’investissement, mais aussi plus de liberté pour innover. C’est ainsi que la Freebox Delta s’est retrouvée avec une foultitude de fonctionnalités intéressantes, même si c’est plutôt la Freebox Pop, plus modeste, qui a rencontré le plus de succès.

Quoi qu’il en soit, on est donc en droit d’attendre des fonctions intéressantes sur la prochaine génération que l’on pourrait appeler « Freebox V9 » en attendant de découvrir son nom officiel. D’aucuns pourraient notamment espérer une compatibilité native avec le protocole Matter afin qu’elle puisse agir comme un hub domotique et contrôler les objets connectés de la maison.

