Ce forfait mobile 5G 100 Go est à moins de 14 euros : une offre à ne pas manquer

Avec son forfait 100 Go en 5G, Bouygues Telecom propose un forfait mobile sans engagement pour seulement 13,99 euros par mois. Une très bonne alternative pour ceux qui veulent le juste milieu entre données mobiles et prix doux.

Est-il encore utile de souscrire à des forfaits à l’enveloppe démesurée lorsque l’on ne consomme finalement que très peu de données ? S’il est bien sûr confortable d’avoir une enveloppe de datas conséquente en cas de besoin, les forfaits au-delà de 250 Go ne sont pas forcément le meilleur choix.

Et si le point d’équilibre parfait se trouvait dans le forfait B&You sans engagement 100 Go en 5G de Bouygues Telecom ? Juste assez de données pour pallier tout besoin intempestif de connectivité et un prix raisonnable qui n’entame pas vos économies. Le mix parfait.

Une offre mobile complète et abordable

Avec une consommation moyenne de données mobiles qui atteint à peine les 17 Go par mois en France, il est important de choisir un forfait qui correspond à ses besoins, mais qui couvre également les besoins supplémentaires imprévus.

Le forfait mobile B&You est généreux en données. // Source : Bouygues Telecom

Bouygues Telecom a peut-être trouvé le compromis parfait en proposant un forfait généreux en données à un prix très compétitif. À seulement 13,99 euros par mois, ce forfait inclut la 5G, une enveloppe data conséquente et des services sans engagement. Une solution idéale pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants tout en maîtrisant leur budget, ou ceux qui doivent régulièrement travailler en partage de connexion.

Ainsi le forfait B&You sans engagement propose :

100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

25 Go utilisables en Europe et dans les DOM, parfait pour les voyageurs occasionnels ;

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

Accès au réseau 5G de Bouygues Telecom pour une connectivité rapide et fiable.

La fibre + TV pour compléter votre connexion

En complément de son forfait mobile, Bouygues Telecom propose une offre fibre performante pour ceux qui souhaitent améliorer leur connexion internet à domicile.

L’offre fibre de Bouygues Telecom est parmi les meilleurs rapport qualité/prix du marché. // Source : Bouygues Telecom

Pour 23,99 euros par mois, l’opérateur propose une connexion fibre jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, selon votre éligibilité.

Pour les amateurs de télévision, une option combinant fibre et TV est disponible à 31,99 euros par mois. Cette formule inclut :

une connexion jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi ;

Une box TV 4K avec accès à 180 chaînes ;

Une connectivité Wi-Fi 6 pour une meilleure couverture réseau à domicile ;

Les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 destinations internationales.

Changer d’opérateur : une démarche simplifiée

Changer d’opérateur est une démarche simple qui ne nécessite que très peu d’étapes. Si vous souhaitez ainsi souscrire au forfait B&You sans engagement, voici comment procéder :

rendez-vous sur la page forfait de Bouygues Telecom et sélectionnez l’offre souhaitée (mobile ou internet) ;

fournissez vos coordonnées personnelles ainsi que votre IBAN pour le prélèvement automatique ;

si vous souhaitez conserver votre numéro actuel, récupérez votre code RIO en appelant le 3179 depuis votre ligne actuelle. Bouygues Telecom se chargera alors de résilier votre contrat auprès de votre ancien opérateur.

Une fois la souscription finalisée, vous recevrez votre carte SIM ou votre box internet sous quelques jours seulement. Pour les abonnés fibre avec option TV, un décodeur TV 4K est inclus pour profiter immédiatement des services multimédias via l’application B.tv (disponible sur Android et iOS), même avant le raccordement définitif.

Avec des démarches simplifiées et des offres compétitives, Bouygues Telecom se positionne comme un choix évident pour ceux qui souhaitent changer d’opérateur sans tracas.