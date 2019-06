Nombreux sont les abonnés de SFR, ou d’opérateurs virtuels utilisant son réseau comme La Poste Mobile, à se plaindre de problème avec les appels ou l’accès à Internet ce mercredi 12 juin 2019.

Vous êtes abonné chez SFR et n’arrivez pas à passer des appels ? Vous êtes loin d’être seul dans cette situation. Le site Down Detector rapporte plus de 2000 rapports d’incident au cours des dernières heures, réparti sur tout le territoire français. Le site indique que les villes de Paris, Lyon, Marseille et Toulouse sont particulièrement touchées. Une donnée confirmée par SFR sur Twitter.

Bonjour à tous, Certains d’entre vous rencontrent actuellement des difficultés pour leurs appels (fixe et mobile).

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée, nos techniciens mettent tout en œuvre pour rétablir le service dans les meilleurs délais ! Flora 👩🏾 — SFR (@SFR) June 12, 2019

Une simple recherche sur Twitter permet également de constater un problème de réseau. Certains services comme le standard de la mairie de Mandelieu-La Napoule ou La Poste Mobile, confirment qu’une panne est en cours et empêche les appels.

Les équipes de SFR sont déjà au travail pour tenter de réparer la panne, comme l’a annoncé l’opérateur. En attendant, il n’y a pas grand-chose à faire que d’attendre.