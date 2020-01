Brexit : va-t-on payer des frais d’itinérance au Royaume-Uni ?

Le Brexit va prendre effet et le Royaume-Uni va donc quitter l'Union européenne. Est-ce que cela va avoir un impact sur les frais d'itinérance des utilisateurs en voyage ? On vous explique ici la politique des opérateurs français Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile.

Le Royaume-Uni — Angleterre, Pays de Galle, Écosse et Irlande du Nord — a décidé de quitter l’Union européenne dans le cadre de son fameux Brexit. Le sujet soulève évidemment de nombreux débats politiques, mais dans le cadre des consommateurs, une interrogation importante se pose : devrons-nous payer des frais d’itinérance lorsque nous utiliserons notre forfait mobile français (Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free Mobile) au Royaume-Uni ?

Non… pour l’instant

Même après que le Brexit entrera en vigueur le 31 janvier 2020, les opérateurs français n’appliqueront pas de frais d’itinérance si leurs clients en voyage au Royaume-Uni utilisent leur forfait mobile. Le fait que le pays quitte l’Union européenne — au sein de laquelle les surcoûts dus au roaming n’existent plus — n’y change rien. C’est en effet ce que révèle Le Figaro : « les abonnés français qui utilisent leur mobile depuis la Grande-Bretagne pourront continuer à le faire, dans le cadre de leur forfait ».

Attention tout de même. Cette décision des opérateurs français de ne pas faire payer de frais d’itinérance ne vaut pour le moment que pendant la période de transition du Brexit, qui court jusqu’au 31 décembre 2020. Les quatre acteurs majeurs du marché ne se sont pas engagés, pour l’instant, à maintenir cette politique après ce délai.

Nous avons contacté Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR afin d’en apprendre plus. À l’heure actuelle, seuls les deux premiers nous ont répondu, mais n’apportent pour le moment pas davantage d’explications. « En ce qui concerne les frais de roaming depuis le Royaume-Uni et la perspective du Brexit, Orange a choisi pour l’instant de conserver sa politique tarifaire », nous indique l’opérateur historique. De son côté, Free n’a aucune information particulière à communiquer jusqu’à présent.

Des frais pour les appels depuis la France vers le Royaume-Uni

Il est important de noter aussi que si les appels émis en itinérance depuis le Royaume-Uni vers la France n’engendrent pas de frais supplémentaires, cela ne vaut pas dans le sens inverse. Ainsi, si vous êtes à Paris et que vous appelez quelqu’un situé à Londres avec votre smartphone, vous serez en hors forfait.

Ne vous faites donc pas avoir ou souscrivez un abonnement spécialement conçu.

Que se passe-t-il après le 31 décembre 2020 ?

On l’a dit, le 31 décembre 2020 marquera la fin de la période de transition du Brexit, sauf si ce délai est entre-temps repoussé. Au-delà de cette date butoir, les opérateurs pourront, s’ils le souhaitent, réappliquer des frais d’itinérance pour les abonnés voyageant au Royaume-Uni.

Vous l'avez vu, les opérateurs ayant répondu à nos sollicitations n'apportent aujourd'hui pas de réponse à cette question. On peut toutefois espérer qu'ils feront un geste commercial auprès de leur clients afin de soigner leur image. Croisons les doigts !