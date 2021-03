Fibre : la France compte désormais plus de 10 millions d’abonnés

Avec la pandémie et la généralisation du télétravail, le déploiement de la fibre s’est accéléré en France sur 2020. Selon les derniers chiffres publiés par l’Arcep, plus de 10 millions de foyers sont désormais équipés à très haut débit.

2020 aura bien bouleversé la donne pour beaucoup de choses et modifié nos habitudes. Et parmi celles-ci, notre rapport au travail et à la vie à la maison.

La pandémie liée au Covid-19 nous a fait rester beaucoup plus à la maison, que ce soit en confinement ou en télétravail, et désormais, il est important pour chacun de s’y sentir bien installé. Cela passe aussi par la connexion internet, plus que jamais un lien important avec le monde extérieur. Et selon les derniers chiffres publiés par l’Arcep, la France a connu une accélération de ses raccordements à la fibre en 2020, notamment au 4e trimestre.

La fibre arrive à toute vitesse

L’Autorité de régulation des télécoms a dévoilé son observatoire du marché fixe et annonce « une progression record de déploiement de la fibre optique (FttH) et de son adoption. » Une année record pour la France qui a enregistré 3,3 millions d’accès supplémentaires à la fibre optique et compte désormais 10,4 millions d’abonnements au 31 décembre 2020.

C’est tout le très haut débit (débit maximum descendant supérieur ou égal à 30 Mbit/s) qui connaît un déploiement rapide. Au 4e trimestre, 1,1 million d’accès supplémentaires ont été répertoriés pour atteindre 14,7 millions de foyers connectés dans l’Hexagone. Cela représente près de la moitié des abonnements en France (+ 10 points en un an) et « 51 % du nombre de locaux éligibles au très haut débit » (+ 3 points).

Le haut débit reste majoritaire

Avec près de 16 millions d’abonnés, le haut débit (moins de 30 Mbit/s) reste cependant majoritaire, même si on note une baisse plus rapide (- 2,5 millions en 2020 contre – 1,7 million en 2019).

La France totalise désormais 30,6 millions d’abonnements au haut et très haut débit. C’est 800 000 de plus en un an et 285 000 rien qu’au dernier trimestre. « Une telle croissance annuelle n’avait pas été observée depuis trois ans », souligne l’Arcep.

Un déploiement accéléré malgré la crise sanitaire

Alors que l’on aurait pu croire que la crise sanitaire affecterait les installations et le travail des opérateurs télécoms, il n’en a rien été. L’Arcep explique ainsi avoir enregistré 16 % de plus de raccordements au FttH au dernier trimestre 2020 qu’un an auparavant. Sur l’année, ce sont 19 % de lignes en plus qui ont été créées (5,8 millions) et 24,2 millions de locaux sont désormais éligibles à la fibre (+31 % en un an).

Au total, 2020 a permis d’atteindre un taux d’éligibilité au très haut débit, toutes technologies confondues, de 28,6 millions de locaux, dont 21,7 millions en dehors des grandes agglomérations et zones très denses.

Pour savoir si votre logement est raccordé à la fibre, l’Arcep propose une carte interactive pour suivre le déploiement FttH en France. Vous aurez également une idée des délais de raccordement dans votre secteur.