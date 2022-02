BIG RED : oubliez votre forfait mobile actuel, cette offre 100 Go est à 10 euros

Pendant les 3 prochains jours, RED dégaine d'importantes promotions sur ses forfaits mobiles. L’opérateur bouscule le marché des télécoms avec des offres colossales à prix réduit comme cet abonnement 100 Go à seulement 10 euros par mois.

Trois jours. C’est le temps qu’il vous reste pour profiter de l’excellent deal mis en place par RED. En effet, l’opérateur propose à nouveau son offre BIG RED, à savoir des forfaits sans engagement avec une enveloppe data immense à prix très accessible.

Des abonnements allant de 5 Go pour 5 euros à 200 Go pour 12 euros par mois, et dont le plus intéressant est sans conteste le forfait 100 Go qui ne coûte que 10 euros tout rond.

Que comprend le forfait mobile BIG RED ?

Le principal argument de ce forfait BIG RED est incontestablement sa grosse enveloppe data. Vous obtenez chaque mois 100 Go de données 4G, soit une quantité de data qui vous permet de consommer sans modération les jeux en ligne ou les contenus en streaming. Et oui, cela représente près de 155 heures de visionnage sur Netflix ou Prime Vidéo.

Bien entendu, vous pouvez également partager votre connexion depuis votre mobile ou vous servir de la carte SIM dans une box 4G.

Le forfait mobile BIG RED assure aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne. Il garantit également 14 Go de données à utiliser dans ces destinations.

Combien coûte le forfait BIG RED ?

Si de coutume il faut débourser une somme rondelette pour ce type de forfait, le BIG RED 100 Go prend le contrepied en affichant un tarif accessible. En effet, comptez 10 euros par mois pour profiter de ce forfait ultra-complet.

Mieux, le BIG RED 100 Go est un forfait sans engagement. Cela vous permet de jouir d’une grande souplesse dans la gestion de votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment, sans avoir à payer de frais.

Peut-on personnaliser le forfait BIG RED ?

Il est tout à fait possible d’ajouter de nombreuses options pour quelques euros supplémentaires à son forfait BIG RED. Notamment le fait de passer à une couverture 5G pour les offres 100 et 200 Go, pour 5 euros supplémentaires à chaque fois.

Les autres options de RED sont sans engagement, et peuvent être désactivées à tout moment sans le moindre surcoût. On trouve ainsi :

1 To de stockage dans le SFR Cloud pour 5 euros par mois ;

les appels illimités vers les mobiles et fixes d’Amérique du Nord pour 2 euros par mois ;

le service SFR TV pour 2 euros par mois.

Nous vous invitons à jouer avec les diverses options pour vous faire un avis sur l’offre RED et créer un forfait mobile qui vous sied parfaitement.

Quelle est la qualité du réseau de RED by SFR ?

RED s’appuie sur l’un des meilleurs réseaux 4G français : celui de SFR. Il couvre 99 % de la population française, avec un débit maximum de 500 Mbit/s. Un débit idéal qui assure une bonne fluidité pour des jeux en ligne ou du contenu en streaming.

Comment souscrire au forfait BIG RED ?

Lors de la souscription sur son site, en plus de vous accompagner dans toutes les démarches, RED vous offre la possibilité de conserver votre ancien numéro. Il vous suffit de fournir votre code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis votre ligne actuelle. Vous pouvez également opter pour un nouveau numéro. Quoi qu’il en soit, un premier et unique paiement de 10 euros sera demandé pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM triple-découpe.

Une fois l’abonnement validé, l’opérateur se charge de résilier votre ancienne offre et d’activer votre nouvelle ligne. Une opération réalisée sans aucune interruption de vos services mobiles. La livraison de la carte SIM ne dépasse pas une semaine.