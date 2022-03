Ce forfait mobile 50 Go est au prix imbattable de 5 euros par mois

Champion du forfait mobile flexible, Prixtel se démarque avec des offres au rapport qualité-prix imbattable. Mais l’opérateur ne s’arrête pas là puisqu’il casse le prix de son offre ajustable la plus abordable. Le premier palier à 50 Go du forfait Le petit est désormais facturé 4,99 euros par mois pendant un an.

A-t-on encore besoin de présenter Prixtel ? L’opérateur spécialisé dans les forfaits ajustables s’est fait un nom sur le marché français des télécoms en dégainant régulièrement des offres très accessibles. C’est d’ailleurs le cas en ce moment avec une belle réduction sur ses forfaits mobiles.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 30 mars prochain, le forfait flexible 50 Go sans engagement Le petit est proposé à 4,99 euros mensuels pendant un an. C’est simple, vous ne trouverez pas de meilleur rapport quantité-prix cette semaine.

Que comprend le forfait mobile Le petit ?

Les forfaits mobiles de Prixtel se démarquent par leur flexibilité. Ainsi, chaque mois, vous ne payez que les quantités de données que vous consommez, en fonction de vos usages. Quel que soit le forfait choisi, Prixtel propose toujours trois paliers de prix, qui correspondent à un certain volume de data utilisé.

Le plus accessible des forfaits Prixtel est Le petit. Cette offre propose l’un des rapports qualité-prix les plus intéressants du moment. Voici les trois paliers qui la composent. Si vous consommez :

jusqu’à 50 Go de données par mois, vous ne payez que 4,99 euros par mois pendant un an ;

entre 50 et 60 Go de données par mois, vous ne payez que 7,99 euros par mois pendant un an ;

entre 60 et 70 Go de données par mois, vous ne payez que 9,99 euros par mois pendant un an. Et jamais plus.

Prenons un exemple. Si jamais vous consommez 54 Go de data un mois donné avec votre forfait Le petit, alors vous reviendrez au premier palier le mois suivant. La logique de Prixtel est simple : vous ne payez que ce que vous consommez.

Passé un an, le forfait Le petit retourne à son prix habituel, soit 9,99 euros par mois pour le premier palier, 12,99 euros par mois pour le deuxième palier et 14,99 euros par mois pour le troisième palier. Mais le forfait Le petit est sans engagement, ce qui vous permet de jouir d’une grande souplesse quant à la gestion de votre abonnement.

Quelles sont les autres offres de Prixtel ?

Si vous avez besoin d’une enveloppe data plus importante, Prixtel dispose de deux autres forfaits mobiles plus généreux.

Le grand est un forfait intermédiaire, idéal pour les consommateurs réguliers de data 4G, mais qui n’ont pas besoin de 200 Go de données. Comme Le petit, il se décline en trois paliers de prix, qui se décomposent comme suit :

jusqu’à 100 Go de données pour 6,99 euros par mois (puis 12,99 € au bout d’un an) ;

entre 100 et 120 Go de données pour 9,99 euros par mois (puis 15,99 € au bout d’un an) ;

entre 120 et 140 Go de données pour 12,99 euros par mois (puis 18,99 € au bout d’un an).

Le forfait Le géant se destine aux gros consommateurs de data, puisqu’il peut monter jusqu’à 200 Go par mois. Voici ses différents paliers :

jusqu’à 140 Go de données pour 9,99 euros par mois (puis 15,99 € au bout d’un an) ;

entre 140 et 170 Go de données pour 12,99 euros par mois (puis 18,99 € au bout d’un an) ;

jusqu’à 200 Go de données pour 15,99 euros par mois (puis 21,99 € au bout d’un an).

Notez pour finir qu’il est possible de profiter de la 5G en option pour 5 euros supplémentaires par mois avec le forfait Le géant.