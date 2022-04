Forfait mobile : si vous payez plus de 7 euros par mois, on a peut-être mieux pour vous

Cette semaine encore, Prixtel baisse le prix de ses forfaits flexibles. C’est le cas de l'offre Le grand, qui permet d’obtenir une enveloppe de data de 60 Go pour 6,99 euros par mois seulement. Un rapport qualité-prix difficile à battre actuellement.

Depuis sa création en 2004, Prixtel à deux objectifs : proposer des forfaits mobiles peu onéreux, mais qui s’adaptent dans le même temps à la consommation des utilisateurs. Les offres que l’opérateur nous invite à découvrir cette semaine s’inscrivent parfaitement dans cette philosophie, avec un forfait flexible Le grand qui passe sous la barre des 7 euros pour 60 Go de data.

Ce forfait a la particularité de s’adapter à vos besoins et peut aussi vous proposer, si besoin est, un volume de données plus important (jusqu’à 100 Go), pour un prix maximal de 12,99 euros par mois. Un tarif très raisonnable vu la taille de l’enveloppe proposée, d’autant plus que vous ne paierez au final que ce que vous consommerez. On vous explique tout sur les offres Prixtel de la semaine.

Quels sont les avantages du forfait Le grand à 6,99 euros par mois ?

En dépit de son placement tarifaire parmi les plus bas du moment, le forfait Le grand de Prixtel propose des prestations inédites par rapport à ses concurrents. En optant pour ce forfait, vous bénéficierez ainsi chaque mois :

d’appels, SMS et MMS illimités, du transfert de messagerie et de 60 à 100 Go de data en 4G/4G+ en France métropolitaine ;

d’appels, SMS et MMS illimités et de 20 Go de data depuis l’Union européenne et les DOM.

La véritable force de ce forfait réside toutefois dans sa flexibilité puisque son enveloppe de data s’adapte au gré de votre consommation via un système de paliers très simple. Ce système s’ajuste mois après mois pour coller au plus près à vos besoins et éviter de faire gonfler la facture. Très concrètement, voilà comment les choses se passent :

si vous consommez jusqu’à 60 Go de data par mois, vous paierez le prix de base, soit 6,99 euros par mois ;

si vous consommez entre 60 et 80 Go par mois, vous paierez 9,99 euros par mois ;

si vous consommez entre 80 et 100 Go par mois, la facture passera à 12,99 euros par mois.

Prenons le cas où, pour une raison ou une autre, votre consommation augmente à 66 Go durant un mois. Votre facture passera alors automatiquement à 9,99 euros. Cela ne signifie pas pour autant que vous paierez ce montant les mois suivants. Si votre consommation revient à la normale, soit sous la barre des 60 Go, votre facture fera de même. De cette manière, vous êtes assuré de toujours payer le juste prix en rapport à votre consommation.

En ce moment, Prixtel propose son forfait Le grand en promotion à partir de 6,99 euros par mois pour 60 Go de data. Cette offre, qui court jusqu’au 12 avril, n’est toutefois valable que pour un an. Au-delà de ce délai, Le grand reprendra son tarif initial soit 12,99 euros par mois pour 60 Go. Sachez toutefois que les forfaits proposés par Prixtel sont sans engagement et, à ce titre, vous pouvez les résilier quand bon vous semble.

Que proposent les autres forfaits Prixtel ?

Deux autres forfaits viennent compléter l’offre de Prixtel. Le premier, nommé Le petit, s’adresse aux utilisateurs n’ayant pas un gros besoin en data. Disponible à partir de 4,99 euros par mois, il permet de bénéficier d’appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’UE et les DOM, ainsi que d’une enveloppe de 10 Go de data à dépenser depuis l’UE et les DOM. Il vous offre également de 20 à 40 Go de data à utiliser comme bon vous semble depuis la France. Prixtel oblige, le tarif évolue en fonction de votre consommation de manière à s’adapter à votre manière de fonctionner :

si vous consommez 20 Go ou moins, vous ne paierez que 4,99 euros par mois ;

entre 20 et 40 Go, le coût mensuel du forfait passera à 7,99 euros ;

entre 30 et 40 Go, la facture s’élèvera à 9,99 euros par mois.

Le second se nomme fort à propos Le géant et propose une enveloppe de data conséquente, idéale pour les utilisateurs les plus gourmands à partir de 9,99 euros par mois. Au-delà des prestations habituelles (20 Go à dépenser depuis l’UE et les DOM, appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’UE et les DOM), il bénéficie aussi de quelques avantages supplémentaires. À commencer par la possibilité d’appeler en illimité vers les USA, le Canada ainsi que les fixes en UE et dans les DOM.

Ensuite, et cela n’est pas négligeable, ce forfait bénéficie aussi de la compatibilité avec le réseau 5G si vous souscrivez à l’option ad hoc pour 5 euros de plus par mois. Comme toujours chez Prixtel, la flexibilité se joue au niveau de la data et du prix, et se répartit comme telle :

si vous consommez 100 Go ou moins, votre facture mensuelle s’élèvera à 9,99 euros par mois ;

entre 100 et 130 Go, vous passerez à 12,99 euros par mois ;

entre 130 et 160 Go, votre facture augmentera jusqu’à 15,99 euros.

À l’instar du forfait Le grand, les forfaits Le petit et le géant sont tous deux sans engagement, ce qui vous permet de gérer au mieux vos besoins. Sachez enfin que ces prix sont garantis la première année et qu’ils reprendront leur tarif originel à la date anniversaire de souscription du contrat.

Prixtel s’engage pour l’environnement

Prixtel a une dernière particularité : il s’engage à compenser les émissions de CO2 générées par l’utilisation du forfait de ses clients et de son activité professionnelle. Pour cela, Prixtel plante des arbres et repeuple des forêts françaises. Il a déjà replanté 20 ha d’arbres depuis le début de son engagement. Prixtel accompagne aussi les agriculteurs français dans la réduction de leurs émissions de CO2.