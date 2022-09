Forfait mobile : cette offre 100 Go 5G est l’une des moins chères du moment

Plutôt que d’avoir à choisir entre un forfait riche en données 4G ou 5G et une offre à tout petit prix, Bouygues Telecom vous propose de craquer pour un forfait qui réunit tous ces avantages. Son forfait mobile B&You 100 Go est ainsi disponible à tarif réduit, en plus d’être sans engagement. Et avec une simple option, vous pouvez même bénéficier de la 5G.

La rentrée est l’une des meilleures périodes pour changer de forfait mobile. Les opérateurs multiplient les offres très concurrentielles afin de séduire de nouveaux abonnés. Qui plus est, changer d’abonnement mobile est désormais très simple et ne prend pas plus de 10 minutes.

Mais face à une telle quantité d’offres, on a vite fait de tomber sur une fausse bonne affaire. Heureusement, le forfait B&You 100 Go n’est pas de celles-là. Bouygues Telecom est ainsi parvenu à garantir une grosse enveloppe data sans faire exploser la facture. Un forfait à 14,99 euros par mois, donc, qui a aussi l’avantage d’être sans engagement. Encore mieux, pour 3 euros de plus par mois, vous pouvez jouir d’une couverture 5G. Ce forfait B&You devient alors l’un des forfaits 5G les plus abordables du marché.

Une souscription simplifiée

Le temps où il fallait multiplier les courriers et les délais d’attente pour changer d’opérateur est révolu. À présent, souscrire un nouveau forfait mobile ne prend pas plus que quelques clics. Toutes les démarches de résiliation et le transfert de ligne sont gérés par Bouygues Telecom.

Une fois sur le site de l’opérateur, vous devez choisir le forfait qui vous convient, tel que le B&You 100 Go par exemple. Là, Bouygues Telecom vous demandera si vous souhaitez conserver votre ancien numéro. Si c’est le cas, vous devrez fournir votre identifiant RIO, obtenu en composant le 3179 depuis votre smartphone.

Ensuite, il ne reste qu’à renseigner ses coordonnées et payer les 10 euros correspondant au coût de la carte SIM. Au moment du transfert de ligne, les services mobiles ne sont pas interrompus.

Un forfait très complet

Avec son enveloppe data de 100 Go en 4G, le forfait B&You ne lésine pas sur les données mobiles. Que vous jouiez en ligne à Fortnite, que vous passiez de longues heures à écouter votre musique sur Spotify ou Apple Music ou que vous enchainiez les contenus en streaming, vous ne risquez pas d’être à court de data au milieu du mois.

D’autant que les forfaits B&You s’appuient sur le réseau 4G de Bouygues. Il couvre 99 % de la population en France métropolitaine. Vous profiterez donc d’une bonne couverture, aussi bien en ville qu’en pleine campagne.

Le forfait mobile B&You donne également accès aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France. Des services dont il est aussi possible de profiter de manière illimitée depuis l’Europe.

Concernant les données en itinérance, Bouygues Télécom fournit une enveloppe de 20 Go en Europe, ce qui correspond à presque deux fois la quantité moyenne de données utilisées par les Français chaque mois.

Combien coûte le forfait B&You 100 Go ?

La force du forfait 100 Go de B&You est son prix sous la barre des 20 euros. En effet, Bouygues Telecom propose son offre pour 14,99 euros par mois. Un prix tout à fait raisonnable pour ce type de forfait.

Il s’agit aussi d’un forfait sans engagement. Vous n’êtes pas soumis à une durée minimale de souscription. Vous pouvez donc gérer votre abonnement comme il vous convient.

Et la 5G dans tout ça ?

Bouygues Telecom n’est pas inactif face au déploiement de la 5G. L’opérateur propose entre autres une option 5G sur tous ses forfaits B&You. Facturée 3 euros supplémentaires par mois, elle rend chaque forfait compatible avec cette nouvelle norme réseau — à condition de posséder un terminal compatible.

Elle permet surtout à Bouygues Telecom de proposer les forfaits 5G parmi les moins chers du marché. De quoi vous permettre de jouir d’un excellent débit sans ronger vos économies.