Laissez tomber votre forfait mobile 80 Go, cette offre 100 Go est plus avantageuse

Les opérateurs n’en finissent plus de gonfler les enveloppes data de leurs forfaits tout en maintenant un prix bas. À ce petit jeu, RED ne manque pas d’atouts, avec notamment une offre 100 Go sans engagement à 15 euros par mois.

L’abondance ne connait pas de fin lorsqu’il s’agit de fournir des données mobiles. Après avoir longtemps proposé un forfait 80 Go, RED muscle son jeu en proposant désormais une offre téléphonique 100 Go.

Un forfait sans engagement qui comprend l’essentiel, afin de ne pas faire exploser la facture. RED parvient ainsi à le proposer à 15 euros par mois. Mieux, une option 5G est même de la partie, pour vous permettre de profiter de l’excellent réseau de RED.

Un forfait mobile qui n’en fait pas des caisses

Que vous preniez un forfait pour partager votre connexion lors des sessions de travail en déplacement, ou pour consommer des séries et films en streaming à outrance, le forfait 100 Go de RED répondra sans problème à vos besoins.

Il faut dire qu’une telle enveloppe permet de regarder jusqu’à 155 heures de contenu en streaming ou écouter 1 250 heures de musique et podcast sur Apple Music ou Spotify chaque mois. Autant dire que vous ne risquerez pas de vous retrouver à court de data au milieu du mois.

Une enveloppe de 17 Go est également disponible pour naviguer sur le web depuis l’Europe et les DOM. Il propose enfin les appels, SMS vers la France et les DOM, ainsi que les MMS sans limites vers l’Hexagone. Vous bénéficiez aussi des appels, SMS et MMS illimités depuis les DOM et l’Union européenne.

Que vaut le réseau RED ?

RED s’appuie sur le réseau 4G de SFR, qui couvre 99 % de la population française, et qui permet d’obtenir un débit maximal de 500 Mb/s. Vous ne devriez souffrir que de très peu de latence, que vous soyez dans la rue, chez vous ou dans les transports en commun.

Si le forfait 100 Go de RED est en 4G par défaut, il est possible de s’appuyer sur la 5G grâce à une simple option. Facturée 5 euros supplémentaires par mois, elle vous permet de profiter de cette norme réseau jusqu’à 10 fois plus rapide que la 4G (avec 10 fois moins de temps de latence). D’autant que RED a été classé premier ex æquo sur la qualité de ses connexions 5G par le baromètre nPerf du 1er semestre 2022. Vous êtes donc assurés d’avoir un débit optimal dans les zones couvertes en 5 G.

Une offre mobile vraiment abordable

Un bon forfait en 2022 ne peut l’être que s’il est proposé à un prix abordable. RED en a bien conscience, c’est pourquoi son offre 100 Go affiche un tarif mensuel de 15 euros. Un unique paiement de 10 euros vous sera aussi demandé au moment de la commande pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM.

Enfin, il s’agit d’un forfait sans engagement. Vous pouvez alors gérer à loisir votre durée d’abonnement puisque vous n’êtes contraint par aucun délai minimum.

Une souscription simplifiée

Passer d’un opérateur à l’autre n’est plus aussi pénible qu’avant. RED prend en charge toutes les démarches de résiliation et de transfert de ligne.

Le site de RED est le meilleur endroit pour démarrer une souscription rapidement. Une fois le forfait choisi, vous pouvez conserver votre ancien numéro en fournissant votre code RIO.

Une fois l’opération validée, la livraison de la nouvelle carte SIM se fait en une semaine. Le changement de ligne ne provoque pas l’interruption des services mobiles.

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR.

Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid xp, l’équipe éditoriale de Frandroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.