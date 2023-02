Cette offre mobile allie 5G, 200 Go et un iPhone 14 à moitié prix

Vous vous sentez contraint de vérifier régulièrement votre consommation de data de peur d’être bientôt privé d’Internet sur votre mobile ? Bouygues Telecom propose un forfait 5G démesuré de 200 Go et, pour l’accompagner, un iPhone 14 pour seulement 21,29 euros par mois pendant 24 mois.

Avec le développement de la 5G et l’engouement croissant pour les vidéos en streaming et les jeux mobiles, les forfaits les plus généreux ont désormais la cote. Ces offres de plus de 100 Go vous permettent d’utiliser votre smartphone presque sans limites. Elles sont aussi très pratiques pour ceux qui se déplacent souvent ou qui n’ont pas de connexion internet fixe à domicile.

Bouygues Telecom propose alors un forfait mobile 5G de 200 Go à 31,99 euros par mois. Et pour toute souscription à cette offre, l’iPhone 14 est à seulement 21,29 euros par mois pendant 24 mois (après ODR de 80 euros et un règlement de 1 euro), soit une belle remise de 47 % sur le prix nu de ce smartphone. C’est l’une des offres les plus attractives du moment.

5G et 200 Go : un gros forfait actuellement en vogue

Au cours de ces derniers mois, les opérateurs français ont développé de nouvelles offres plus généreuses, comprenant jusqu’à 200 Go de données mobiles et une connectivité 5G. Mais à qui s’adressent-elles ?

Si elles attirent avant tout les personnes qui ne peuvent se passer de leur mobile, qui jouent et regardent des vidéos en streaming dès qu’ils le peuvent, ces offres sont aussi prisées par d’autres profils. En voici quelques exemples :

ceux qui n’ont pas de connexion fixe chez eux. Ils représentent tout de même 15 % de la population selon l’ARCEP ;

ceux qui doivent partager une connexion ADSL avec le reste de la famille et qui en ont marre de lagger en pleine partie ou de regarder des films en basse résolution (selon l’ARCEP, seulement 56 % des Français ont un abonnement fibre ou THD) ;

ceux qui travaillent ou étudient souvent à l’extérieur ;

ceux qui voyagent beaucoup.

Une offre mobile taillée pour les gros consommateurs de data

Pour toutes ces personnes, Bouygues Telecom a prévu son forfait mobile 5G de 200 Go à 31,99 euros par mois la première année (puis 49,99 euros/mois), avec un engagement de 24 mois.

Cette offre comprend :

200 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 100 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse/Andorre/États-Unis/Canada/Chine ;

les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, l’Andorre et la Suisse ;

les appels illimités vers les mobiles basés aux États-Unis, au Canada, en Chine, ainsi que vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

une deuxième carte SIM internet offerte ;

le prêt d’un smartphone équivalent en cas de perte, de vol, de casse ou de panne.

Et, pour accompagner cet énorme forfait, Bouygues Telecom propose l’iPhone 14 avec une réduction de 47 % sur son prix nu (après ODR). C’est l’une des offres les plus complètes et les plus intéressantes du moment.

iPhone 14 : l’un des meilleurs smartphones du marché à prix mini

L’iPhone 14 n’est officiel que depuis cinq mois et il est déjà à prix réduit chez Bouygues Telecom. Si vous optez pour son forfait 5G de 200 Go, l’opérateur vous permet d’obtenir ce smartphone premium pour seulement 21,29 euros par mois pendant 24 mois (après un 1er règlement de 1 euro et après ODR). L’iPhone 14 revient donc à 511,96 euros, soit moitié moins que son prix d’origine de 969 euros.

Cet excellent smartphone est une bonne alternative pour les gros consommateurs de vidéos en streaming, les gamers, mais aussi pour tous ceux qui aiment tout photographier.

Alimenté par la puce A15 Bionic d’Apple, l’iPhone 14 allie brillamment puissance et autonomie, puisqu’il peut tenir plus d’une journée en utilisation normale. La qualité d’affichage est aussi au rendez-vous avec son bel écran OLED de 6,1 pouces. C’est sans compter son double capteur de 12 mégapixels adossé à l’un des traitements photo les plus avancés du marché.

L’iPhone 14 ne manque ainsi pas d’argument, mais habituellement se l’offrir constitue un gros investissement. Grâce à son forfait mobile 5G de 200 Go, Bouygues Telecom rend ce smartphone haut de gamme accessible.