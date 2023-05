Cette nouvelle offre signe enfin le retour des forfaits mobiles à moins de 5 euros par mois

Alors que l’ère des mini forfaits semblait révolue, B&You dévoile une offre mobile de 5 Go à seulement 4,99 euros par mois. Sans engagement et sans augmentation de prix au bout d’un an, c’est l’une des offres les plus compétitives du moment.

La tendance est aux gros forfaits et rares sont les offres avec une petite enveloppe de données mobiles. Pourtant, certains utilisateurs n’ont que faire de 200 Go et se contentent de leurs données uniquement pour consulter leurs emails, échanger sur WhatsApp ou suivre l’actualité.

Pour eux, B&You a concocté un tout nouveau forfait mobile sans engagement avec 5 Go de data à 4,99 euros par mois. Et pour faire baisser encore plus la facture, l’opérateur propose la carte SIM à seulement 1 euro au lieu de 10 euros. Avec une telle offre, plus question de se priver d’internet sur mobile.

L’essentiel à prix mini

Opter pour un accès ultra-restreint à internet ou être surfacturé pour des gigaoctets non utilisés ? Voilà un dilemme auquel sont confrontés les petits consommateurs de data, mais aussi tous ceux qui passent l’essentiel de leur temps connecté à leur réseau Wi-Fi ou à celui de leur travail.

Pour ces grands oubliés, B&You a intégré à son catalogue un nouveau forfait mobile sans engagement de 5 Go. Une telle enveloppe mensuelle est largement suffisante pour lire ses emails, naviguer sur internet, jeter un œil à son fil d’actualités Instagram et Facebook, ou encore échanger quelques photos et vidéos sur WhatsApp. Au-delà de ces activités courantes, il est même possible d’écouter de la musique sur Spotify ou de regarder (très) ponctuellement une série sur Netflix.

Grâce à ce forfait, même lors de vos séjours en Europe et dans les DOM, vous restez connecté. En tant que touriste, cette enveloppe de 5 Go s’avère très utile pour trouver votre chemin, réserver une table dans un bon restaurant et partager vos photos de vacances.

Mais la véritable force de ce mini-forfait, c’est son prix. Pour seulement 4,99 euros par mois, B&You vous offre non seulement 5 Go de données mobiles, mais en plus les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine. Un tarif devenu rare dans l’Hexagone, et qui n’augmente pas au bout d’un an. Pour aller encore plus loin, B&You réduit exceptionnellement le coût de la carte SIM en la faisant passer de 10 à 1 euro.

La 5G pour moins de 8 euros par mois

Cette offre mobile B&You s’accompagne de toute une série d’options. Vous pouvez par exemple accéder à la 5G de Bouygues Telecom pour à peine 3 euros de plus par mois. Le forfait 5G de 5 Go revient alors à 7,99 euros par mois. Et à tout moment, vous pouvez revenir à votre forfait 4G de base, toutes les options proposées par B&You étant sans engagement.

L’opérateur a aussi pensé à tous ceux qui aiment regarder la TV sur leur smartphone. Grâce à l’option B.tv à 6 euros par mois, vous pouvez regarder plus de 70 chaînes de TV en illimité, sans que votre enveloppe de données mobiles soit impactée. Un atout de taille pour les petits forfaits.

Une alternative à 40 Go pour plus de confort

En marge de son offre mobile de 5 Go, B&You renouvelle plusieurs forfaits dont l’un d’eux comprend 40 Go pour 9,99 euros par mois. Également disponible à prix contenu et sans engagement, il s’agit d’une belle alternative pour les gros consommateurs de vidéos en streaming et les gamers.

En le couplant à l’option 5G à 3 euros par mois, vous obtenez un forfait mobile complet et aussi généreux qu’abordable. Pour 12,99 euros par mois, il comprend :

40 Go de data utilisables en France Métropolitaine ;

dont 14 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS, MMS illimités depuis la France Métropolitaine ;

la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

une offre sans engagement.

Comme pour le forfait de 5 Go, B&You réduit exceptionnellement le montant de la carte SIM de 10 à 1 euro.

L’opérateur dispose donc actuellement de toute une série d’offres mobiles abordables et calibrées pour chaque profil. C’est le moment idéal pour changer de forfait et réduire sa facture.