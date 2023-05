De 6,99 à 19,99 euros, cet opérateur a forcément un forfait mobile fait pour vous

Alors que les forfaits mobiles à moins de 10 euros sont devenus rares, un opérateur peu connu en France se démarque actuellement avec des offres ultra-compétitives et plutôt généreuses. Les voici.

Comment repère-t-on un bon forfait mobile ? Si le prix est un critère primordial, l’offre idéale dépend surtout de vos besoins et de vos habitudes de consommation en matière de données mobiles.

Syma l’a bien compris et a concocté une série de forfaits abordables adaptée à chaque profil. Avec ou sans 5G, de 30 à 210 Go de données mobiles, aucune durée d’engagement et un prix plancher de 6,99 euros par mois, l’opérateur s’impose comme l’un des plus compétitifs du moment.

De quelle enveloppe de données mobiles ai-je vraiment besoin ?

Tous les mobinautes ne se ressemblent pas. C’est pourquoi Syma a développé trois offres parfaitement calibrées pour les plus petits comme les plus gros consommateurs de données mobiles.

30 Go à 6,99 euros par mois

Presque toujours connectées à leur réseau Wi-Fi domestique ou à celui de leur travail, certaines personnes n’ont que faire d’une grosse enveloppe de données mobiles. Pour elles et pour tous ceux qui considèrent qu’un smartphone sert avant tout à téléphoner, voire ponctuellement à lire les actualités ou vérifier ses emails, Syma a prévu un mini forfait. Doté de 30 Go (dont 7 Go utilisables depuis l’Europe) cette offre mobile va à l’essentiel et ne coûte que 6,99 euros par mois. Un prix plancher devenu rare en France.

210 Go en 5G à 19,99 euros par mois

Syma a aussi pensé aux gros utilisateurs de données mobiles avec son forfait 5G de 210 Go à 19,99 euros par mois. Cette offre généreuse permet de profiter sans contrainte de son mobile et même de se passer d’une connexion fixe à domicile. Une telle enveloppe de data vous permet de jouer en ligne, de regarder des vidéos en streaming, et même de partager la connexion 5G avec votre PC ou votre tablette, sans avoir à vous soucier de votre consommation. C’est aussi un bon forfait pour les personnes qui aiment voyager, avec tout de même 20 Go utilisables au sein de l’Union européenne et dans les DOM.

100 Go à 9,99 euros par mois

Pour les utilisateurs plus modérés qui profitent d’une connexion Wi-Fi une bonne partie de la journée, l’opérateur a prévu un troisième forfait à seulement 9,99 euros par mois. Avec ses 100 Go (dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM), il vous offre suffisamment de latitude pour regarder chaque jour les nouveaux épisodes de vos séries préférées, jeter un œil aux dernières publications TikTok et même appeler vos amis en vidéo.

Des options pour agrémenter les forfaits Syma

Quelle que soit l’enveloppe de données mobiles choisie, les trois forfaits Syma sont sans engagement et comprennent automatiquement :

les appels et les SMS/MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine ;

les appels illimités vers les mobiles basés en Europe et dans les DOM ;

les appels illimités vers les lignes fixes basées au sein de l’Union européenne, dans les DOM, ainsi que dans plus de 90 pays ;

la qualité du réseau 4G de SFR (5G avec l’offre Syma de 210 Go).

L’opérateur a également prévu une série d’options sans engagement. Vous pouvez alors obtenir 5 ou 10 Go supplémentaires, utilisables en France, respectivement pour 5 et 10 euros par mois.

Syma propose aussi deux options complémentaires pour appeler certains pays non pris en charge dans l’offre de base, ainsi qu’une dernière pour accéder à internet et contacter vos proches lors de vos séjours aux États-Unis.

Toutes ces options sont disponibles et gérables directement depuis l’application mobile Syma (disponible sur Android et iOS).

Une souscription en ligne en quelques minutes

Intéressé par l’une des trois offres mobiles sans engagement de Syma ? Pour en profiter, rien de plus simple. La souscription se fait intégralement en ligne, depuis le site internet de l’opérateur.

Il vous suffit de renseigner vos coordonnées et d’indiquer votre code RIO si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone. Vous pouvez l’obtenir en appelant gratuitement le 3179.

Ensuite, Syma se charge de vous envoyer votre nouvelle carte SIM et de résilier votre forfait auprès de votre ancien opérateur, le tout sans interruption de service.