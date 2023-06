RED renouvelle ses offres mobiles et fait baisser le prix de ses forfaits

Êtes-vous plutôt cigale ou fourmi lorsqu’il s’agit de votre consommation de données ? Dans les deux cas, l'opérateur RED by SFR a dévoilé de nouveaux forfaits qui devraient retenir votre attention. Que vous scrolliez à tout vent ou que vous rationniez le moindre Mo de data, RED by SFR a un forfait pour vous, le tout pour moins de 10 euros.

À l’heure de la mise en place du budget vacances, chaque euro compte. Pour réaliser quelques économies supplémentaires à l’aube de la pause estivale, RED by SFR dévoile de nouveaux forfaits mobiles très intéressants.

Le premier ne coûte que 9,99 euros, et offre 40 Go de données mobiles à utiliser chaque mois. Le second, lui, dispose de 100 Go de données contre 13,99 euros par mois. Dans les deux cas, il s’agit d’offres sans engagement.

Petit ou grand forfait, le prix reste réduit

Avez-vous un forfait assez solide pour partir en vacances ? Si la réponse n’est pas évidente, c’est qu’il faut peut-être changer de crèmerie. En ce moment, RED propose un joli panel d’offres mobiles à petit prix, à commencer par son forfait 40 Go à 9,99 euros. Pour moins de 10 euros, il promet :

40 Go de données en très haut débit (4G, 3G) dont 10 Go depuis l’UE et DOM ;

les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) ;

les SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine ;

les appels, SMS/MMS limités à 200 destinataires différents par mois.

Contre quatre euros supplémentaires par mois, vous pouvez bénéficier d’une enveloppe de données bien plus généreuse. Le forfait 100 Go à 13,99 euros propose ainsi :

100 Go de données en très haut débit (4G, 3G) dont 19 Go en UE et DOM ;

les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) ;

les SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine ;

les appels, SMS/MMS limités à 200 destinataires différents par mois.

Autre avantage appréciable à l’approche des vacances : la possibilité d’ajouter quelques gigaoctets de données supplémentaires à votre forfait, et à la demande. Contre 5 euros par mois, vous bénéficiez de 30 Go de données utilisables depuis l’Union européenne/DOM, dont 20 Go depuis les USA, le Canada, la Suisse et Andorre.

Et si vous souhaitez passer à la 5G, rien de plus simple. Pour 3 euros de plus par mois, l’opérateur vous permet de passer sur la norme réseau la plus récente. Une mise à niveau qui fait à peine grimper la facture puisque le forfait 40 Go passe alors à 12,99 euros et le forfait 100 Go à 16,99 euros.

Vous prendrez bien un smartphone avec ceci ?

Jusqu’au 5 juin 2023 inclus, RED propose de belles promotions sur les smartphones 5G les plus récents. Parmi eux, un Samsung Galaxy Z Flip 4 qui passe de 749 euros à 579 euros. Un très bon prix pour un produit qui a, de surcroit, obtenu l’excellente note de 8/10 lors de son passage à la rédaction.

Si vous préférez cependant des smartphones qui ne se plient pas, les terminaux de chez Google restent des valeurs sûres pour profiter d’un bon rapport qualité-prix. Le Pixel 7a, noté 8/10, et le Google Pixel 6a ayant reçu la même note voient tous les deux leur prix baisser de 40 euros et passent respectivement à 469 et 309 euros.

En bref

Changer de forfait ? Rien de plus simple

On ne le rappellera jamais assez, mais à l’heure actuelle, changer de forfait pour une offre sans engagement est extrêmement simple. La seule chose à faire est de fournir votre identifiant RIO au moment de la commande si vous souhaitez conserver votre ancien numéro en appelant gratuitement le 3179. La portabilité de votre numéro sera alors réalisée automatiquement, sans interruption des services.