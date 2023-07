Ce forfait mobile 200 Go intègre une super option pour les vacances

B&You dégaine un forfait mobile rare pour le début des vacances d’été. Son offre comprend en effet une belle enveloppe de 30 Go de data disponible dans 90 destinations à l’international, dont le Maghreb, les États-Unis ou le Moyen-Orient.

Si vous êtes déjà parti en vacances hors d’Europe, vous savez à quel point la data coûte excessivement cher à l’étranger. Une fois arrivé aux États-Unis ou en Afrique du Nord, le premier SMS que l’on reçoit est celui de son opérateur indiquant que chaque consommation d’1 Mo coûte plus de 10 euros. Et c’est sans parler des « Pass opérateurs » avec quelques dizaines de SMS et quelques Go de data vendus au prix fort.

Si vous partez en vacances à l’international, Bouygues Telecom propose en ce moment le forfait mobile parfait avec son offre Summer Edition. Pour 19,99 euros par mois, sans engagement, ce forfait comprend non seulement 200 Go de data en 4G sur le territoire français, mais aussi et surtout une enveloppe de 30 Go de data en itinérance dans plus de 90 destinations à l’international, dont de nombreux pays du Maghreb, d’Amérique du Nord ou du Moyen-Orient.

Que comprend le forfait mobile 200 Go Summer Edition ?

Le forfait mobile 200 Go Summer Edition de B&You est un gros forfait qui assure l’essentiel et même plus. Voici ses caractéristiques :

les appels, SMS et MMS illimité en France métropolitaine ;

les appels, SMS et MMS illimités vers et depuis l’Europe et les DOM ;

200 Go d’internet en 4G en France…

… dont 30 Go utilisables en Europe et dans certaines destinations à l’international ;

il est sans engagement ;

19,99 euros par mois, sans augmentation de prix passé les douze premiers mois.

C’est un forfait très complet, donc, qui s’appuie sur l’un des meilleurs réseaux mobiles de France : celui de Bouygues Telecom. L’opérateur dispose aujourd’hui d’une couverture voix et SMS de 97 % du territoire français et une couverture de 95 % du territoire pour la 4G.

L’enveloppe de 200 Go de data en 4G peut être utilisée pour n’importe quelle fonction : que ce soit pour regarder des séries sur Netflix, des vidéos sur YouTube ou Twitch et même partager sa connexion avec un ordinateur. L’offre est parfaite si vous craignez de manquer de data dans le camping de vos vacances.

Mais le plus gros point fort de ce forfait, c’est sans conteste son enveloppe de 30 Go de data en itinérance. Elle permet de profiter de la 4G dans des pays où se connecter au réseau mobile revient très cher.

Quelles sont les destinations comprises dans le forfait mobile Summer Edition ?

Cette enveloppe de 30 Go de data en itinérance est non seulement valable en Union européenne, mais également en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud et en Afrique. Voici la liste de quelques pays compris dans l’offre :

Pour l’Afrique :

Algérie

Maroc

Tunisie

Égypte

Cameroun

Côte d’Ivoire

Madagascar

Mali

Sénégal

Pour l’Amérique :

Canada

États-Unis

Mexique

Brésil

Pour le Moyen-Orient et l’Asie :

Israël

Émirats arabes unis

Jordanie

Turquie

Thaïlande

Japon

Chine

Accéder aux données mobiles dans ces pays nécessite pratiquement toujours de prendre des pass opérateurs ou des cartes SIM locales, aux tarifs rédhibitoires. Il est très rare que ces destinations soient incluses dans les forfaits sans engagement.

Comment souscrire le forfait B&You 200 Go Summer Edition ?

Pour souscrire ce forfait tout en conservant votre numéro de téléphone actuel, il suffit de se munir de son numéro RIO. L’obtenir est simple : il faut passer un appel (gratuit) au 31 79. La suite, c’est Bouygues qui prend le relais et qui se charge de résilier votre ligne auprès de votre ancien opérateur.

Ne restera plus ensuite qu’à régler 10 euros au titre de votre nouvelle carte SIM et vous aurez mis un terme aux démarches administratives. Le nouveau forfait B&You 200 Go à 19,99 euros par mois sera ensuite activé sous quelques jours, une fois la carte SIM reçue. Changer de forfait n’est plus qu’une formalité en 2023.