Nouveau client B&You ? Pensez à activer cette option pour éviter les mauvaises surprises

Vous avez profité de l'offre B&You 5G 100 pour 11,99 euros par mois ? Pensez à activer cette option pour éviter le hors-forfait et les mauvaises surprises.

Parmi les bons plans du moment en matière de téléphonie mobile, il y a l’offre B&You 100 Go à 11,99 euros par mois. Ce forfait sans engagement propose appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, avec 100 Go de données 5G en France et 25 Go en Europe/DOM. C’est une belle offre de Bouygues Telecom sur le papier.

Toutefois, en lisant les petites lignes. On peut se rendre compte d’une mauvaise surprise. Par défaut, si vous dépassez les 100 Go de données dans le mois, ou les 25 Go en Europe/DOM, vous déclenchez un hors-forfait depuis la France à 10 euros le Go supplémentaire, dans la limite de 40 euros, ou 1,8 euro le Go supplémentaire en Europe (toujours dans la limite de 40 euros). Si vous ne prêtez pas attention, la facture peut donc être salée à la fin du mois.

Heureusement, une simple configuration permet d’éviter ce risque.

Comment éviter le hors-forfait chez B&You

Sur votre espace client en ligne, Bouygues Telecom devrait vous proposer un menu « Je gère ma conso ». Il prend d’autres noms selon les pages, mais il renvoie vers les mêmes options.

Choisissez ensuite le menu « Gérer mon mode de conso Data ». Ici, Bouygues Telecom va vous proposer le choix entre deux options. Soit, celui par défaut, où vous pouvez continuer d’utiliser Internet « sans réduction de vitesse » au prix d’un hors forfait sur la facture. Soit, celui qui intéresse généralement les consommateurs, la possibilité de passer en vitesse réduite à la fin de l’enveloppe de données.

Notez que rien n’empêche à tout moment de faire machine arrière ou de souscrire en option à une enveloppe supplémentaire de données. On vous recommande donc chaudement de privilégier cette option.