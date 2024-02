Bouygues Telecom lance le meilleur forfait 5G du moment : 100 Go pour 11,99 €/mois

Via ses offres sans engagement B&You, Bouygues Telecom vient de partager un nouveau forfait 5G de 100 Go à seulement 11,99 euros par mois, et ce sans condition de durée. C'est la meilleure offre du moment pour un début ultra-rapide sur smartphone !

Ça y est ! Les grands opérateurs reviennent dans la course du meilleur rapport Go-prix pour leurs forfaits mobile en ce début d’année 2024. Et cela concerne cette fois la 5G, puisque l’opérateur Bouygues Télécom vient d’ajouter une nouvelle offre sans engagement à son catalogue : 100 Go pour seulement 11,99 euros par mois.

Les avantages du nouveau forfait B&You

100 Go de données 4G en France, et 25 Go en Europe/DOM

Appels, SMS et MMS illimité en France Métropolitaine

5G en option pour 3 € de plus par mois

En ce moment chez Bouygues Télécom, le forfait B&You avec 100 Go de 5G n’est qu’à 11,99 euros par mois, alors qu’il était à 13,99 euros par mois précédemment. Pour rappel, c’est sans engagement et sans condition de durée.

Pourquoi prendre le forfait 5G de 100 Go chez B&You ?

Le forfait 5G 100 Go de chez B&You propose les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, avec l’une des meilleures couvertures réseau du pays, juste derrière Orange. C’est l’assurance de capter le réseau dans d’excellentes conditions, à l’exception des zones où les antennes 5G se font encore rares. Mais, ce n’est pas uniquement pour cela que nous recommandons ce forfait mobile aujourd’hui.

Chez la concurrence, Red by SFR propose le même forfait de 100 Go, mais à 13,99 euros par mois si vous prenez l’option 5G. Vous payerez donc moins cher pour le même service, d’autant plus que vous serez également mieux loti chez Bouygues Télécom. En effet, ce dernier propose une plus importante enveloppe de data à l’étranger, à savoir 25 Go, au lieu de 22 Go chez l’opérateur vert. C’est une petite différence qui peut jouer si vous voyagez souvent en Europe ou dans les DOM.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à Bouygues Télécom lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 25 Go en Europe 11.99€ Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 100 Go en Europe 15.99€ 30.99€ Pendant 6 mois Découvrir Free Forfait 5G

250 Go Appels illimités 250 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ Découvrir Tous les forfaits 5G

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.