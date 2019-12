RED by SFR : profitez de smartphones à prix réduit avec le forfait mobile 60 Go à 12 euros

L’un des meilleurs forfaits mobiles de l’année est de retour, et avec lui un nouvel avantage. RED by SFR propose ainsi un remboursement partiel d’un smartphone, si vous le commandez en même temps que son offre mobile star avec 60 Go de data par mois pour 12 euros. Toujours à vie et toujours sans engagement.

Bien que son forfait mobile reste l’un des plus intéressants du marché, avec 60 Go de data 4G pour 12 euros par mois, sans engagement et à vie, RED by SFR a décidé d’aller plus loin à l’occasion des fêtes de fin d’année. L’opérateur met en place une offre de remboursement différée sur une sélection de smartphones. Le Samsung Galaxy A50, par exemple, passe à 279 euros au lieu de 329 euros chez RED by SFR lors de la souscription à son forfait mobile à 60 Go de data. Hâtez-vous cependant, l’offre ne dure que jusqu’au 6 janvier 2020.

Un forfait sans engagement et entièrement modulable

Contrairement aux autres acteurs du marché, qui mettent en place des promotions valables seulement un an, RED by SFR présente un forfait mobile à 60 Go de data pour 12 euros par mois à vie. Une offre qui reste sans engagement, et que vous pouvez donc quitter à tout moment. Mais cela serait une erreur tant ce forfait mobile représente un excellent rapport qualité-prix. Ainsi, cet abonnement mensuel vous permet de jouir :

de 60 Go de données mobiles

des appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe

en France et en Europe de 100 Go de stockage dans le cloud de SFR

dans le cloud de SFR d’une enveloppe de 8 Go de data à utiliser en Europe

Le forfait mobile de RED by SFR étant entièrement modulable, vous pouvez ajouter des options supplémentaires, pour un prix toujours intéressant. D’autant que vous avez la possibilité d’activer ces dernières pour un comme pour six mois. Pêle-mêle, ces options vous permettent de profiter de :

15 Go de data à utiliser depuis l’Europe, la Suisse, l’Andorre ainsi que les USA et le Canada à 5 euros supplémentaires par mois

passage de 60 à 100 Go de données mobiles pour 8 euros supplémentaires par mois

Des SMS illimités depuis et vers l’Europe et les DOM TOM pour 1 euro supplémentaire par mois

Jusqu’à 100 euros de remboursement sur une sélection de smartphones

Comme si tous ces avantages ne suffisaient pas, RED by SFR étoffe son jeu en appliquant, jusqu’au 6 janvier prochain, une offre de remboursement différée sur une large sélection de smartphones. Pour celles et ceux qui se posent la question, une ODR différée consiste à amortir le remboursement partiel d’un téléphone directement sur le forfait. Concrètement, pour un smartphone qui bénéficie d’une ODR de 50 euros, vous le paierez plein pot lors de la commande, mais vous jouirez de 4 mois gratuits de forfait mobile.

Pour ce qui est des smartphones proposés, on trouve :

Comment changer de forfait en toute simplicité ?

On pourrait penser que changer de forfait est une corvée coûteuse et contraignante. Mais ce n’est plus le cas puisque toutes les démarches se font au moment de la souscription au nouveau forfait mobile, et sont prises en charge par l’opérateur.

Ainsi, lorsque vous allez vous abonner au forfait 60 Go de RED by SFR, vous devrez fournir votre code RIO (que vous pouvez obtenir en composant le 3179). Cet identifiant vous permettra de conserver votre ancien numéro de téléphone, ainsi que de déclencher automatiquement le transfert de votre ligne. A contrario, vous pouvez également obtenir un nouveau numéro de téléphone si vous ne fournissez pas le RIO.