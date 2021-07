De 5 à 120 Go : Bouygues Telecom renouvelle tous ses forfaits mobiles sans engagement à petit prix

Cette semaine, B&You de Bouygues Telecom a complètement revu son offre de forfaits mobiles sans engagement. De 5 à 120 Go, il y en a pour tous les budgets et tous les profils.

Juste à temps pour les vacances d’été, la branche B&You de Bouygues Telecom renouvelle tous ses forfaits mobiles. Si vous avez besoin d’étendre votre enveloppe de données, ou au contraire de faire des économies avec un forfait moins cher, il y a de fortes chances que l’un des quatre nouveaux forfaits sans engagement de B&You vous convienne. De 5 à 120 Go, découvrez tous les nouveaux forfaits mobiles B&You en promotion, valables jusqu’au 6 juillet.

Forfait mobile 100 Go : le plus équilibré

Avec son prix attractif et sa quantité de données importante, le nouveau forfait 100 Go de B&You est celui qu’il faut pour de nombreuses personnes. La data incluse dans ce forfait est suffisamment importante pour ne pas trop avoir à faire attention à sa consommation. Ainsi, pour 14,99 euros par mois, ce forfait mobile comprend :

100 Go de données mobiles

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe

12 Go de données à utiliser depuis l’Europe

Ce forfait mobile, qui comprend l’essentiel, est proposé sans engagement. Cela permet de changer à tout moment de forfait sans avoir à payer de frais supplémentaires.

Forfait mobile 120 Go : pour les grands consommateurs de données

Si vous avez l’habitude de partager votre connexion depuis votre smartphone ou de regarder Netflix dans les transports, disposer d’une grande quantité de données mobiles est essentiel. C’est que propose justement le forfait 120 Go de Bouygues Telecom affiché à 18,99 euros par mois. Voici ce qu’il offre :

120 Go de données mobiles

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe

15 Go de données à utiliser depuis l’Europe

L’enveloppe de données à utiliser depuis l’Europe est également plus généreuse. Si vous avez prévu de partir à l’étranger cet été, les 15 Go de data inclus sont largement suffisants pour chercher son itinéraire sur Google Maps ou publier des photos sur Instagram. Enfin, le forfait 120 Go de B&You est lui aussi proposé sans engagement.

Forfait mobile 60 Go : pour les utilisateurs modérés

Pour celles et ceux qui utilisent leur smartphone de façon plus modérée, le forfait mobile 60 Go dispose d’assez de données mobiles pour couvrir facilement les usages du quotidien. Cela représente tout de même une enveloppe de 2 Go par jour, qui est largement suffisante pour écouter de la musique en streaming ou naviguer sur internet depuis son smartphone sans réseau Wifi. Pour 12,99 euros, ce forfait mobile propose :

60 Go de données mobiles

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe

12 Go de données à utiliser depuis l’Europe

Cette offre est le bon compromis entre tarif avantageux et enveloppe de données mobiles suffisamment généreuse. Pour ne rien changer, le forfait 60 Go est lui aussi proposé sans engagement.

Forfait mobile 5 Go : le plus économe

Si pour vous les vacances d’été riment avec déconnexion totale, un petit forfait mobile qui comprend l’essentiel est suffisant. C’est ce que propose justement B&You avec son forfait 5 Go, qui n’oublie pas d’inclure les communications en illimité malgré son petit prix. Affiché à 4,99 euros par mois, il comprend :

5 Go de données mobiles

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe

C’est le forfait le plus abordable de B&You. Il convient très bien si vous avez besoin d’un deuxième numéro de téléphone, ou plus simplement si vous n’utilisez que très peu de données mobiles. Ici encore, ce forfait est sans engagement, vous garantissant une certaine liberté.

Comment changer de forfait mobile

Si l’un de ces forfaits mobiles vous intéresse, sachez que changer d’opérateur n’est plus un frein, car cela est devenu bien plus simple. L’utilisateur n’a plus de démarches à effectuer, ce sont les opérateurs qui s’occupent de tout. Pour enclencher le changement d’opérateur, la seule chose à faire est de fournir son identifiant RIO lors de la souscription. Vous pouvez l’obtenir en composant le 3179 depuis votre smartphone. C’est avec cet identifiant que le changement de ligne s’opère en toute transparence, et c’est aussi lui qui permet de conserver le même numéro de téléphone.