Test Philips WelcomeEye Look : une caméra au design léché et à la surveillance efficace

La Philips Welcome Eye Look est la première caméra de sécurité de la marque. Un produit très esthétique pour une caméra de surveillance connectée qui se veut avant tout l'allié de la sécurité de votre foyer. Nous l'avons testée pour vérifier si une caméra lookée peut également assurer une surveillance efficace.

Philips continue son offensive sur le marché de la caméra connectée. Après un produit d’extérieur très convaincant, la Philips WelcomeEye View, voici qu’Advensis (titulaire de la licence Philips) lance la Philips WelcomeEye Look. Un modèle d’intérieur au design séduisant promettant une captation en 1080p, associée à une optique motorisée à 360°. De plus, elle propose la détection et le suivi de mouvement. Un produit alléchant sur le papier, mais voyons maintenant comment elle se comporte face à des tentatives d’intrusions.

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par le constructeur.

Design et fonctionnalités : un design sympathique

Dans l’univers des caméras de surveillance connectées, Philips est un nouvel entrant et sûrement celui qui soigne le plus le design de ses produits. Sa caméra d’extérieur était très réussie et nous étions curieux de découvrir le look de leur première caméra d’intérieur. Autant dire que nous ne sommes pas déçus.

Si la forme est assez classique, une base tubulaire se terminant par un dôme, le constructeur soigne les détails. Une partie supérieure délicatement en rondeur et qui se termine par une bande recouverte d’un qualitatif tissu gris. Le tout repose sur une base en plastique qui cache la motorisation horizontale.

Le dôme affiche une zone avec un œil barré, synonyme de mode privé pour empêcher l’enregistrement du son et de la vidéo. Comparée à la concurrence, cette caméra affiche des mensurations contenues avec 8 cm de diamètre et 13,5 cm de hauteur, un peu au-dessus de la moyenne. Un produit élégant et discret, qui devrait facilement trouver sa place dans votre intérieur.

Installation et configuration : Matter mate les difficultés

La caméra trouvera facilement sa place sur une étagère ou une bibliothèque tant que vous avez assez de hauteur pour contenir ses 13,5 cm de haut. Notez que le câble d’alimentation USB-C affiche deux bons mètres de longueur, mais vous pourrez toujours investir dans un câble plus long si vous en ressentez le besoin. La WelcomeEye Look dispose également d’une plaque de fixation pour l’installer au plafond.

Les caméras de surveillance Philips, ainsi que les portiers vidéo de la marque, se contrôlent via l’application Philips WelcomeEye.

Philips WelcomeEye Télécharger gratuitement

Ajouter un produit se fait en quelques appuis, et cela commence par préciser si c’est une nouvelle caméra ou une déjà existante et connectée à internet. Ensuite, vous devrez choisir la caméra dans la liste des produits Philips WelcomeEye proposée par l’application.

Il ne vous restera plus qu’à entrer le mot de passe Wi-Fi de votre réseau. Bonne chose, le processus d’installation fonctionne parfaitement avec un réseau 5 GHz et pas uniquement 2,4 GHz comme c’est trop souvent le cas. Votre dernière action sera de définir un mot de passe pour la caméra.

L’application affiche un design épuré avec une page d’accueil qui liste les produits Philips installés, ce qui inclut les portiers vidéo et caméras de la marque. Pour contrôler le WelcomeEye Look, appuyez sur la vignette correspondante.

L’onglet en bas d’écran nommé Historique liste l’ensemble des alertes. Une icône permet de déterminer si l’alerte est due à un mouvement ou une silhouette humaine. Les enregistrements sont stockés sur la carte mémoire de 8 Go livrée avec la caméra, ce qui est assez rare pour être salué et presque applaudi. Vous pourrez bien sûr les télécharger dans votre smartphone. Bon point, il est possible d’affiner l’affichage des alertes par nom de caméras, type d’événements (Détecteur de mouvement, de silhouette humaine…) et, bien sûr, par ordre chronologique.

Retour à la page d’accueil de l’application et sélectionnons la WelcomeEye Look. Nous avons la partie haute de l’affichage occupé par le flux vidéo. Juste en dessous se trouvent cinq icônes et, par défaut, nous démarrons sur celle de gauche. Elle permet de contrôler la rotation de la caméra manuellement et Philips a amélioré l’interface avec des flaches plus faciles à maîtriser que sur la précédente version de l’application.

Les réactions à nos commandes sont quasi immédiates et assez précises. Les icônes qui suivent permettent de couper le son provenant de la caméra, d’activer ou non la communication vocale, de lancer un enregistrement vidéo ou de prendre une capture du flux en direct. Le gros œil central en bas de l’écran active le mode privé.

Le menu des Paramètres donne accès au partage de la caméra avec d’autres membres de votre foyer et surtout à des réglages complémentaires de la caméra.

Vous pourrez affiner le niveau de sensibilité de la détection de mouvement et de silhouette humaine. Prenez le temps de les tester, surtout si vous avez des animaux ou des enfants, pour affiner les réactions de la caméra. Ce qui vous évitera des notifications intempestives.

Une alarme peut être déclenchée en cas de détection automatiquement ou par vous manuellement via l’application.

À l’usage : aussi efficace que belle

Ci-dessous dans une situation de contre-jour et de faible luminosité, le capteur de 2 Mpx se débrouille très bien. Certes, comme souvent avec les caméras de surveillance, les zones très lumineuses sont brulées et illisibles. En dehors de ce cas, nous avons une colorimétrie un peu triste, mais un très bon niveau de détail.

Nous sommes assez bluffés par le niveau de détail. Ainsi, un visage commence à être reconnaissable à neuf mètres et cinq mètres. En dessous, la reconnaissance d’un visage est encore meilleure, mais nous notons un peu trop de lissage sur l’image, ce qui nuit à la précision.

La vision de nuit est également de bonne qualité, avec un très bon rendu, riche en détails et de beaux contrastes.

La vision de nuit ne permet de deviner le visage qu’à partir de trois mètres, avec le meilleur résultat à un mètre. Nous retrouvons encore ce lissage un peu excessif qui gomme un peu les détails.

La détection d’intrusion

Derrière une porte-fenêtre, la caméra nous a détectés deux fois sur trois et environ une fois sur trois de nuit. Les bruits violents ne la font pas réagir particulièrement. Mais dès que nous entrons dans la pièce, nous sommes détectés.

Nous en profitons pour vous rappeler de bien calibrer la détection de mouvement, surtout si vous avez des enfants ou des animaux. La détection de silhouette n’est pas encore totalement au point. L’alarme intégrée fait le job, mais elle est peu puissante : comptez 80 à 85 dB à un mètre et 60 à 68 dB à deux mètres. Trop juste pour vraiment effrayer des cambrioleurs professionnels ou alerter vos voisins, à moins de vivre dans des appartements aux cloisons fines. Le suivi de mouvement est efficace, mais pas assez pour suivre des mouvements rapides.

Prix et disponibilité de la Philips WelcomeEye Look

La Philips WelcomeEye Look est disponible au prix de 129,90 euros sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires comme Amazon.