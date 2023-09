Test Logitech G Yeti GX : un premier microphone USB convaincant

Premier microphone USB de la marque depuis le rachat de Blue, le Logitech G Yeti GX se veut être un microphone performant et spécifiquement conçu pour le streaming ou le podcast. Plus accessible que le Blue Sona (XLR), il entend bien se faire une place sur les bureaux des streamers en devenir.

Le microphone dynamique Logitech G Yeti GX est un microphone USB compact de type broadcast. À la différence de l’écrasante majorité de ses concurrents, il intègre une capsule dynamique avec un diagramme de captation supercardioïde qui se place face à la bouche et se concentre ainsi uniquement sur la voix.

Arborant un design simpliste et une construction tout en métal, le Yeti GX n’en oubli pas pour autant les fonctionnalités grâce à sa compatibilité avec la suite G Hub. Il intègre par ailleurs une gestion dynamique du gain qui lui permet d’éviter toute saturation, même lors des parties les plus endiablées.

N’oubliant pas son ADN gaming la marque a adjoint à son nouveau microphone un éclairage RGB synchronisable avec ses autres périphériques. Ce premier microphone USB estampillé Logitech G est proposé au prix conseillé de 160 euros.

Un microphone compact et au design soigné

La marque suisse a toujours été relativement inspirée pour le design de ses produits. Le Yeti GX ne fait pas exception et arbore une apparence moderne, tout en étant compact et discret. Le microphone en lui-même prend la forme d’une grosse pilule et est construit en métal, avec quelques inserts en plastique.

La simplicité de son design s’étend également à ses contrôles qui vont, eux aussi, à l’essentiel. Ainsi, on dispose uniquement d’une molette de réglage du gain et d’un bouton permettant de couper la captation. La molette intègre une zone lumineuse, qui réagit en fonction de l’état du microphone, mais nous aurons l’occasion d’y revenir un peu plus loin.

Cette molette n’est d’ailleurs pas le seul élément lumineux du Yeti GX, qui ne fait ainsi pas l’impasse sur son positionnement gaming. Un cercle lumineux et RGB prend donc place à la base du microphone et pourra être personnalisé comme sur n’importe quel périphérique de la marque. Bien intégré, ce cercle manque franchement de puissance pour pouvoir vraiment être exploité. De la même façon, le logo de la marque, présent à l’avant, est, lui aussi, doté d’un éclairage RGB personnalisable.

La capsule dynamique très imposante est abritée sous une grille en métal, elle-même protégée par une mousse amovible qui s’étend sur une bonne moitié du microphone. Comme sur la plupart des microphones broadcast, la capsule est orientée vers le haut et demande ainsi que la partie supérieure du Yeti GX soit orientée vers la bouche. En cela, Logitech marque une différence importante par rapport à l’immense majorité des microphones USB du marché.

Logitech fait l’impasse sur la prise jack de monitoring et se contente d’une simple connectique USB C.. Le Yeti GX est livré avec un câble USB relativement classique qui aurait gagné à être un peu plus long pour faciliter son cheminement jusqu’au PC. S’il ne pose pas de problème avec le pied fourni avec le microphone, il se révèlera un peu court pour une utilisation sur un bras.

Le pied de bureau, justement, est presque plus imposant que le microphone en lui-même et arbore une belle courbe qui rappelle quelque peu le Blue Sona. Grâce à la grosse molette de serrage, le microphone peut être orienté pour « viser » plus efficacement la bouche. Cependant, c’est au bout d’un bras dédié qu’il sera le plus pratique à utiliser.

Pour cela, Logitech fournit un adaptateur qui le rend compatible avec tous les bras du marché. Dans cette configuration, il convient de dévisser la base du pied pour venir installer le Yeti G et la partie haute de son pied au bout d’un boom arm. Là encore, le pied reste imposant et ne se marie pas parfaitement avec les bras Blue Compass que l’on retrouve souvent chez les streamers.

Un microphone adapté au streaming

Le Yeti GX diffère d’autres microphones USB passés entre nos mains grâce à sa capsule dynamique et son unique diagramme de captation supercardioïde conçu spécifiquement pour capturer la voix et faire fi des bruits environnants. En somme, c’est un micro de type broadcast comme ceux utilisés dans les podcasts ou par les streamers.

À l’usage, ce choix se révèle pertinent puisque le Yeti GX est très peu sensible aux bruits parasites que peuvent générer les frappes sur un clavier mécanique ou les clics sur une souris lors d’une partie endiablée. Installé sur un boom arm et positionné au niveau de la bouche, il a fait mieux, sur ce point, que toutes les autres références passées entre nos mains. Il profite aussi d’un noise gate efficace qui élimine tout bruit blanc lorsqu’aucune voix n’est captée.

La mousse n’est toutefois pas suffisante pour éliminer les bruits de souffle et les plosives, lorsque la bouche est trop proche de la capsule. De plus, les bruits de manipulation ont tendance à se propager facilement jusqu’à la capsule, notamment l’actionnement du bouton mute.

Le Yeti GX n’a cependant pas le rendu sonore le plus flatteur. La captation de la voix, si elle est nette et exempte de défauts majeurs, n’est pas la plus fidèle ni la plus chaleureuse. À titre d’exemple, le Bumblebee II de Neat s’en sort bien mieux sur ce plan. Malgré cela, et pour du streaming, le Yeti GX nous parait plus indiqué, grâce à sa capacité à ignorer les sons ambiants.

Durant nos essais, ce premier microphone USB a également montré une bonne dynamique, qui permet de passer des chuchotements aux cris sans subir la moindre saturation. Cet aspect est amélioré par la gestion dynamique du gain, qui autorise le microphone à s’adapter en temps réel aux changements de volume de la voix. Il est ainsi possible de crier très fort sans que le volume général ne monte en flèche et en évitant le clipping.

Enfin, le Yéti GX profite des améliorations et de la personnalisation via les options Blue VO ! CE que l’on retrouve sur les différents casques gaming de la marque.

🎙️Réglage par défaut – Gain 80%

🎙️Réglage par défaut, avec clavier et souris – Gain 80%

Des réglages complets, mais pas indispensables

Bien qu’il soit totalement plug & play, le Yeti GX est donc compatible avec le pilote G Hub commun à tous les périphériques de la marque. L’outil permet, par exemple, de personnaliser l’éclairage RGB ou encore de créer des sons d’ambiance pour le stream diffusés directement par l’entrée audio du microphone.

C’est surtout la personnalisation du rendu sonore du microphone qui nous intéresse ici. Par défaut, seul le gain d’entrée est modifiable, mais l’activation des réglages Blue VO ! CE permet de débloquer un nombre important de paramètres pour nettoyer le signal. Il serait trop long de tous les détailler, mais les paramètres de nettoyage du signal sont très bien fournies et permettent d’adapter le rendu sonore en fonction de son environnement et de ses préférences.

Pour autant, durant nos tests, nous avons préféré ne pas activer ces options du tout puisque même avec des paramètres basiques, le traitement nous paraissait bien trop agressif avec, par exemple, des coupures nettes au début des mots. Il conviendra donc de passer quelques minutes à peaufiner les réglages pour parvenir à un résultat convaincant.

🎙️Profil Blue VO!CE « Natural » – Gain 80%

🎙️Profil Blue VO!CE « Broadcaster » – Gain 80%

Prix et disponibilité du microphone Logitech G Yeti GX

Le microphone Logitech G Yeti GX est disponible au prix conseillé de 160 euros.