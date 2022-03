Les Xiaomi 12 arrivent, Android Auto à l’aide, fini YouTube Vanced – L’essentiel de l’actu de la semaine

La semaine a été riche en informations, entre la présentation des Xiaomi 12 en France ou le lancement du Mac Studio d’Apple. Google fait la guerre au concurrent de YouTube et Android Auto continue ses améliorations. Retour sur une bonne semaine

Xiaomi lance sa série 12 en France

Dévoilés fin 2021 en Chine, les nouveaux smartphones Xiaomi s’attaquent au reste du mondeXiaomi 12 Pro en France. Des smartphones haut de gamme pour venir rivaliser avec les iPhone 13 ou encore les Samsung Galaxy S22, dans les mêmes segments tarifaires.

En parallèle, Xiaomi va également mettre en vente dans l’Hexagone ses montres Watch S1 et S1 Active ainsi que des écouteurs Xiaomi Buds 3T Pro.

Android Auto va vérifier si vous êtes compatibles

Google a développé une nouvelle fonction pour vérifier si votre câble de smartphone fonctionne correctement avec Android Auto. Vous saurez ainsi s’il répond à tous les critères pour être pleinement efficace durant la balade.

YouTube Vanced disparaît

Application très populaire, YouTube Vanced paraît vouée à disparaître. Ainsi en a décidé Google qui a mis en demeure ses créateurs de stopper leur activité. Cette app apporte des fonctions complémentaires à YouTube pour en améliorer l’expérience (contrôles tactiles, réglage de la définition et les codecs, paramètres avancés, etc.). Mais aussi un bloqueur de publicité et c’est ça qui ne plaît pas à Google.

Le test de la semaine : le Mac Studio d’Apple

Dévoilé lors de la première keynote de l’année la semaine passée, le Mac Studio est déjà arrivé chez Frandroid. Nous avons pu le passer en revue, juger de sa puissance et de ses énormes possibilités. Et c’est un monstre de puissance qui ne demande qu’à être exploité au maximum de ses capacités. À condition d’être la cible.

Il ne vient d’ailleurs pas seul et sa sortie s’accompagne de celle de l’écran Studio Display que nous avons également testé. Un produit qui veut venir démocratiser un peu plus la gamme auprès du grand public, mais qui rate un peu sa cible malgré une excellente qualité.

La vidéo de la semaine

