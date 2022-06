Nothing phone (1) en vue, carte d’identité virtualisée et Galaxy Z Flip 3 plié – L’essentiel de l’actu de la semaine

La semaine a apporté son lot de nouveautés. Nothing a enfin montré son phone (1) avant sa présentation officielle, la carte d'identité se met dans vos smartphones et le Galaxy Z Flip 3 de Samsung bat des records inattendus. Retour sur les informations qui ont fait l'actu de la semaine.

Galaxy Z Flip 3 : ils plient le téléphone 400 000 fois en direct sur YouTube

Le Guinness Book regorge de records en tous genres, souvent inattendus, voire… explicables. Un YouTubeur s’est fixé pour but de découvrir si les promesses de résistance concernant les smartphones pliants de Samsung étaient bien justifiées. En direct sur YouTube, il s’est livré au challenge. Et le fait est que le résultat est assez surprenant.

Nothing tease son phone (1) avant de le montrer

On connaissait le procédé chez OnePlus. Il est toujours en vigueur chez Nothing, créé par d’anciens du fabricant chinois. Après avoir dégainé des écouteurs ear(1), Nothing a présenté cette semaine une première image de son smartphone à venir. Ou plutôt, a savamment teasé sa venue en plusieurs étapes avant de le montrer complètement.

La carte d’identité numérique s’invite dans les iPhone

Dématérialiser sa carte d’identité directement sur son iPhone sera bel et bien possible avec iOS 16. Le compte twitter de France Identité l’a confirmé, sans que l’on sache à l’heure actuelle s’il faudra passer par son application ou celle d’Apple, la bien nommée Wallet.

Le test de la semaine : le Vivo X Fold

À l’heure des smartphones pliants, les candidats sont nombreux. Nous avons pu passer quelques minutes en compagnie du très impressionnant pliant de Vivo X Fold. Malheureusement pour l’heure réservé à la Chine, il brille par sa charnière et une partie photo intéressante avec deux téléobjectifs.

La vidéo de la semaine :

