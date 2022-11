Amazon Prime avec 100 millions de musiques, Android Auto et nouvelle fonction WhatsApp – L’actu tech de la semaine

La première semaine d’octobre 2022 a été marquée par plusieurs faits d’actualité : Amazon Prime intègre désormais tout Amazon Music, Android Auto tourne le dos à certains smartphones trop « obsolètes » et WhatsApp travaille sur une nouvelle fonction bien pratique.

Amazon Prime intègre désormais tout Amazon Music, mais il y a une restriction

Jusqu’ici, les abonnés à Amazon Prime avaient accès à Amazon Music et ses deux millions de morceaux disponibles. Mais le géant américain a complètement chamboulé la donne, puisque tout le catalogue d’Amazon Music — 100 millions de morceaux en tout — a été intégré par défaut à Amazon Prime. Par contre, il y a un mais : seule la lecture aléatoire est de mise.

Android Auto : Google rend de nombreux smartphones incompatibles

Google avait prévenu, Google est passé à l’acte. Plus tôt dans l’année, la firme de Mountain View avait indiqué ses intentions logicielles quant à Android Auto et la version d’Android avec laquelle nous pourrons l’utiliser : Android 8.0 (Oreo) au minimum, en l’occurrence. C’est désormais chose faite, puisque les smartphones tournant sous une mouture antérieure n’ont plus droit à Android Auto.

WhatsApp : vous devriez pouvoir vous envoyer des messages à vous-même

Une nouvelle fonction dénichée dans une bêta de WhatsApp et actuellement en cours de développement devrait faire son apparition dans les mois à venir. Celle de pouvoir s’envoyer un message à soi-même, comme c’est par exemple le cas sur Messenger. Cette petite astuce peut s’avérer bien pratique, qui plus est depuis l’activation du multi-appareils sur la plateforme de Meta.

