La semaine chaotique de Twitter, un VAE hors normes et un concurrent des AirTags – L’actu tech de la semaine

Une semaine toujours aussi mouvementée pour Twitter où les annonces et autres décisions précipitées se sont enchaînées, sans oublier un vélo électrique très solide sur le papier ainsi qu'un nouveau concurrent des AirTags… à la fois moins cher et compatible iOS et Android.

Twitter, une semaine tumultueuse

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, le réseau social n’en finit plus de faire la une des médias. Cette semaine, de nombreux événements ont une fois de plus crée un désordre toujours plus palpable au sein de l’entreprise. Nous vous résumons les tenants et les aboutissants de ces péripéties dans les articles suivants :

Ce vélo électrique ultra puissant et endurant a décidé de tuer la concurrence

Le vélo électrique Hepha Trekking 7 a fait sensation en révélant une fiche technique très pertinente, le tout à un prix qui n’atteint pas les sommets. Il est notamment question d’une autonomie théorique de 200 km, d’un couple oscillant entre 80 et 100 Nm, d’une généreuse panoplie d’équipements et de freins à disque hydrauliques signés Tektro.

Ce nouveau concurrent des AirTags coute moitié moins cher et est compatible iOS et Android

Si vous recherchez une tuile de tracking, alors l’Eufy SmartTrack Link pourrait vous intéresser. Ce nouvel appareil a la particularité d’être à la fois compatible avec iOS et Android, le tout à un prix raisonnable de 19,99 dollars. Malheureusement, ce petit compagnon n’est pas encore disponible par chez nous. L’avenir nous dira si ce sera le cas.

