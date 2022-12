Sony dos au mur face à Call of Duty, l’Apple Car avance et le Find N2 Flip pourrait séduire – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 7 décembre : Sony dos au mur face à Microsoft, le projet d'Apple Car avance bien et Oppo pourrait proposer une belle alternative face au Galaxy Z Flip 4. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Call of Duty restera encore au moins dix ans sur Steam et Nintendo

Alors que Microsoft compte toujours racheter Activision Blizzard King, Sony et les régulateurs craignent de leur côté que la firme américaine ne propose plus les jeux de l’éditeurs, et en particulier Call of Duty, que sur ses propres consoles. Afin de rassurer le marché, Microsoft a déjà proposé un accord sur dix ans à Sony pour continuer à distribuer la franchise de FPS sur PlayStation. Si Sony n’a pas donné suite, Valve et Nintendo ont quant à eux approuvé.

La voiture électrique d’Apple arriverait en 2026

Parmi les gros projets d’Apple pour les prochaines années, le sujet des Apple Glass revient régulièrement. C’est cependant le cas également de l’Apple Car, le projet de véhicule électrique de la firme. On en a appris davantage grâce à l’analyste Mark Gurman. Selon lui, 1000 personnes travailleraient sur ce chantier chez le constructeur. L’Apple Car serait lancé à moins de 100 000 dollars dès 2026.

Le prochain smartphone pliant d’Oppo aurait une meilleure autonomie que le Galaxy Z Flip 4

Dans le domaine des smartphones pliants, on connaît surtout les modèles qui se déplient en forme de tablette. Mais les constructeurs s’intéressent de plus en plus au format clapet. Ce serait également le cas d’Oppo qui préparerait un Find N2 Flip venant concurrencer directement le Galaxy Z Flip 4 de Samsung. Surtout, le smartphone pourrait embarquer une bien meilleure batterie et une charge plus rapide que le smartphone du constructeur coréen.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.